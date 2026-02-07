Tragedia en Bolivia: Accidente de autobús deja 14 muertos y un herido

Archivo - World News - January 31, 2020 - Europa Press/Contacto/Xinhua - Archivo

BOLIVIA, 7 Feb (EUROPA PRESS)

Catorce víctimas fatales y un herido es el saldo de un grave accidente ocurrido la madrugada del jueves, cuando un autobús de transporte público se despeñó por un barranco, cayendo aproximadamente 150 metros. El trágico evento tuvo lugar en el municipio de Mocomoco, departamento de La Paz, situado a 220 kilómetros de la capital boliviana hacia donde se dirigía el vehículo.

El comandante de la Policía Rural y Fronteriza, Freddy Valda, comunicó a Unitel: "Hemos verificado el fallecimiento de 14 personas, ocho de sexo femenino y seis de sexo masculino. Además, se reportó una persona herida y se presume que existen más lesionados". La investigación preliminar sugiere que un exceso de velocidad podría estar detrás del accidente, ya que el vehículo salió de la vía en una curva.

Las condiciones en las que quedó el vehículo tras el siniestro describen la severidad del impacto. Las autoridades continúan su búsqueda del conductor quien no fue localizado sino hasta pasadas más de 20 horas del suceso, planteando la posibilidad de que hubiera huido o estuviera ingresado en algún hospital con heridas.