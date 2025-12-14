Bolivia.- Al menos tres fallecidos y 18 desaparecidos por inundaciones en Santa Cruz (Bolivia) - GOBERNACIÓN DE SANTA CRUZ

BOLIVIA, 14 Dec (EUROPA PRESS)

En Bolivia, específicamente en el municipio El Torno, cercano a la ciudad de Santa Cruz, se reportó una situación alarmante debido a que el desbordamiento de varios ríos, incluido el río Piraí, provocó inundaciones devastadoras. Este desastre natural llevó a la pérdida de tres vidas y dejó a 18 personas desaparecidas hasta el momento. La Gobernación de Santa Cruz emitió una alerta roja para toda la región advirtiendo sobre la "crecida extraordinaria de ríos" e instó a la población a tomar medidas de precaución y alejarse de zonas potencialmente peligrosas. Esta alerta permanecerá vigente hasta el próximo lunes 22 de diciembre.

En respuesta a la emergencia, la Oficina del Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, activó una Sala de Crisis y de Situación en el Palacio de Gobierno para monitorear las labores de rescate y control en las áreas afectadas. Este equipo de crisis incluirá a altos funcionarios del gobierno, así como a miembros del ejército y la policía, además de contar con la asistencia de personal técnico. Su propósito es "disponer, articular y movilizar todos los recursos del Estado en apoyo directo a la población afectada". El presidente Paz ha asegurado su participación activa en este comité y liderará las acciones del gobierno frente a esta crisis.

Un comunicado emitido por la Oficina del Presidente expresó el compromiso inquebrantable del gobierno con los afectados en Santa Cruz, prometiendo actuar con "responsabilidad, coordinación y decisión". Por otro lado, Luis Fernando Suárez, director del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental, informó que aproximadamente 600 familias se han visto afectadas por las inundaciones. Hasta el momento, al menos 70 personas fueron rescatadas por aire y muchas más han sido evacuadas.

Ante el inminente peligro de más inundaciones, las autoridades han urgido a los residentes de San Pedro y Santa Rosa a evacuar sus hogares antes de las 06.00 horas (hora local) del domingo. La situación sigue siendo crítica y las autoridades están trabajando arduamente para mitigar las consecuencias de este desastre natural.