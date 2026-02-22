Bolivia incautó más de 1,1 toneladas de cocaína en reciente operativo

Archivo - Bolivia.- Incautadas más de 1,1 toneladas de cocaína en Bolivia - FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
BOLIVIA, 22 Feb (EUROPA PRESS)
En una reciente operación en Bolivia, el Gobierno confiscó más de 1,1 toneladas de cocaína en cinco diferentes ubicaciones, impactando significativamente en las redes de producción, logística y financiamiento del narcotráfico. Según un comunicado oficial, las fuerzas de seguridad bolivianas enfrentaron un ataque armado en Chapare, Cochabamba, donde lograron incautar una aeronave, un vehículo y 895 kilogramos de droga en una pista de aterrizaje clandestina utilizada para el tráfico de sustancias ilícitas.
En adición, se incautaron 163 kilogramos de pasta base y clorhidrato de cocaína, así como más de 2.720 litros de "agua rica", lo que equivale a aproximadamente 103 kilogramos de droga en proceso. Las autoridades también destruyeron 16 laboratorios de producción de cocaína, desmantelaron un laboratorio de cristalización y confiscaron importantes cantidades de acetato de etilo, un químico esencial para la fabricación de narcóticos, junto con combustibles y otros materiales.
El impacto económico de esta operación en las redes de narcotráfico se estima en 3,5 millones de dólares, según informó el Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas. Este ente gubernamental enfatizó la eficacia y determinación del Estado boliviano en su combate contra el narcotráfico a nivel nacional.