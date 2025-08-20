Bolivia declara emergencia nacional ante incendios forestales generalizados

BOLIVIA, 20 Aug (EUROPA PRESS)

El Gobierno boliviano, liderado por el presidente Luis Arce, declaró emergencia nacional frente a la crisis desatada por múltiples incendios forestales en el país. En un comunicado emitido a través de las redes sociales, Arce anunció la adopción de un decreto supremo enfocado en la movilización de recursos para enfrentar esta catástrofe ambiental.

"Para proteger nuestro medio ambiente, la salud de las personas, la biodiversidad y las actividades de la población boliviana, aprobamos el decreto supremo que declara Situación de Emergencia Nacional", expresó Arce. Este decreto busca no solo abordar los incendios activos sino también implementar estrategias de recuperación y reforestación en las áreas afectadas.

Según reportes del viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, Bolivia contaba con ocho incendios activos, considerados tres de ellos como incendios forestales de gran magnitud. Además, se mantiene vigilancia sobre 720 focos de calor detectados, siendo 540 de ellos localizados en el departamento de Santa Cruz, uno de los más golpeados por esta crisis.

Este estado de emergencia permitirá al gobierno boliviano fortalecer su respuesta ante los incendios, canalizando más recursos económicos y humanos hacia las labores de extinción y mitigación del desastre, así como hacia las subsiguientes tareas de restauración de los ecosistemas dañados. La medida subraya el compromiso del Ejecutivo con la protección ambiental y la prevención de futuras catástrofes naturales en el territorio nacional.