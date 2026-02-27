Avión militar se estrella en Bolivia dejando al menos 15 muertos y varios vehículos destrozados

Archivo - Al menos 15 muertos y varios vehículos destrozados tras estrellarse un avión militar en Bolivia - Europa Press/Contacto/Patricia Pinto - Archivo

BOLIVIA, 28 Feb (EUROPA PRESS)

En un trágico suceso ocurrido la tarde de este viernes cerca del Aeropuerto Internacional de El Alto, en La Paz, Bolivia, se registró el accidente de un avión militar, dejando como saldo al menos 15 personas muertas y numerosos vehículos completamente destruidos. Aún se desconocen las causas del siniestro, que podría incrementar el número de víctimas fatales.

La Fuerza Aérea Boliviana (FAB) emitió un comunicado donde explicó: "La Fuerza Aérea Boliviana (FAB) comunica a la opinión pública que, en horas recientes, una aeronave tipo Hércules perteneciente a Transportes Aéreos Bolivianos (TAB), durante maniobras de aproximación y aterrizaje, sufrió un accidente que derivó en su caida sobre el Puente Bolivia, en la ciudad de El Alto". La información fue difundida a través de sus canales oficiales en redes sociales.

El cuerpo nacional de Bomberos, en su último informe, anunció que hay personas heridas, aunque aún no han sido cuantificadas, tal como reporta la agencia boliviana de noticias ABI.

El accidente no solo afectó al avión de tipo Hércules sino también a vehículos que estaban en la zona, incluyendo furgonetas particulares, minibuses y hasta un tráiler, que se vieron golpeados por la caída del aeroplano.

Para atender la emergencia, se activaron los protocolos correspondientes en cooperación con las autoridades pertinentes del país. Se ha creado la Junta de Investigación de Accidentes Aeronáuticos (JIAA) con el objetivo de "establecer las verdaderas causas de este accidente aeronáutico", siguiendo las directrices del 'Manual MAPO-3' por orden del Comando General de la Fuerza Aérea Boliviana.

"La Institución mantendrá informada a la ciudadanía a través de los canales oficiales, conforme se cuente con información verificada", aseguró en su comunicado la Fuerza Aérea de Bolivia.

Según reportes de la agencia ABI, se presume que la aeronave accidentada transportaba dinero, situación que provocó la concentración de decenas de personas intentando recoger billetes esparcidos por el lugar del siniestro. Para controlar a la multitud, agentes de seguridad del aeropuerto tuvieron que usar sustancias químicas.