Bolivia captura a Sebastián Marset, uno de los narcos más buscados por la DEA

Archivo - Bolivia.- Capturan en Bolivia al narco uruguayo Sebastián Marset, uno de los cinco más buscados por la DEA - Europa Press/Contacto/Probal Rashid - Archivo

BOLIVIA, 13 Mar (EUROPA PRESS)

El narcotraficante Sebastián Marset, catalogado por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) como uno de los cinco criminales más buscados, fue capturado el viernes en Bolivia, confirmó el presidente boliviano, Rodrigo Paz. "Uno de los narcotraficantes y criminales considerado entre los cuatro mas grandes del continente ha caído", manifestó Paz en una conferencia de prensa, destacando que este acontecimiento marca un hito en la batalla contra el crimen organizado en Latinoamérica.

La noticia fue también compartida por el ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay, Jalil Rachid, luego de recibir confirmación oficial por parte de las autoridades bolivianas. Rachid recordó que Paraguay tiene abiertas varias causas contra Marset.

Durante la operación de captura, llevada a cabo en las horas tempranas del viernes, Marset fue detenido junto con varios individuos de diferentes nacionalidades que formaban parte de su red criminal. A pesar de la intención del fiscal general de Paraguay, Emiliano Rolón, de solicitar su extradición, el Gobierno de Bolivia confirmó que Marset ya fue trasladado por la DEA a Estados Unidos. Las autoridades bolivianas precisaron que la DEA no participó directamente en la detención, sino que se encargó del traslado del detenido desde Santa Cruz, Bolivia, hacia Estados Unidos.

Marset era buscado por la DEA principalmente por "conspiración para cometer lavado de dinero", ofreciendo dos millones de dólares por información que condujera a su captura. Tras su detención, el Departamento de Estado de Estados Unidos celebró el fin del "reinado de caos y terror" perpetrado por el narcotraficante, agradeciendo la cooperación policial entre Bolivia y EE.UU.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, también expresó su satisfacción frente a esta captura, acusando a Marset de conspirar para asesinarlo "por su lucha contra los narcos". Este arresto representa un significativo avance en la lucha contra el narcotráfico a nivel continental, subrayando la importancia de la cooperación internacional en este ámbito.