Renuncian los ministros de Defensa y Educación de Bolivia en medio de los bloqueos que urgen la salida de Rodrigo Paz

Archivo - Bandera de Bolivia en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los respectivos ministros de Defensa y Educación de Bolivia, Marcelo Salinas y Beatriz García, han presentado este martes la renuncia a sus respectivos cargos ministeriales, en medio de la crisis política y social en que se ha sumido el país andino por cuenta de las protestas y bloqueos que urgen la salida del presidente del país, Rodrigo Paz.

Ambas dimisiones se suman a la del ministro de Trabajo de Bolivia, Edgar Morales, quien la semana pasada decidió dar un paso al lado un día después de que Paz anunciara una remodelación del Gobierno para dar respuesta a las referidas protestas y bloqueos, según han informado fuentes gubernamentales a medios locales como 'El Deber' o 'La Razón'.

Pese a que, por el momento, ninguno de los responsables de las carteras de Defensa y Educación se han pronunciado directamente sobre sus renuncias, así como tampoco lo ha hecho el Ejecutivo central, el liderazgo del Ministerio de Defensa lo asumiría el hasta ahora viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, de acuerdo con la citada prensa local.