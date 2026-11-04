El presidente del Supremo de Bolivia abandona el país junto a su familia y denuncia ser objeto de "persecución"

Archivo - Imagen de archivo de la bandera de Bolivia. - Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia, Romer Saucedo, ha anunciado que ha abandonado el país junto a su mujer y sus tres hijos para irse al "exilio" como medida de respuesta frente a la "persecución" sufrida y la "falta de seguridad" para él su familia.

"He salido del país, estoy con toda mi familia en el exilio", ha afirmado Saucedo en un mensaje difundido en redes sociales, donde ha señalado que la decisión ha sido tomada ante la falta de "garantías jurídicas" y el riesgo de "sufrir un atentado contra su vida".

"Pasaré a engrosar la lista de aquellos que, en tiempos de democracia, aún son perseguidos. Le contaré al mundo que en mi país es pecado cuestionar al poder político y que se asesinan magistrados con total impunidad y complicidad de las esferas del poder", ha apuntado.

El anuncio se produce en un contexto de investigaciones sobre autoridades y vínculos con el narcoterrorismo, pero también sospechas de corrupción en la administración judicial. El magistrado ha recalcado que no tiene procesos abiertos actualmente, pero ha manifestado que espera que se inicien acciones judiciales en su contra.

También ha denunciado que se estarían construyendo acusaciones y pruebas para desacreditarlo y convertirlo en un objetivo judicial. "Se vienen construyendo relatos en base a mentiras y sé que van a sembrar pruebas para desacreditarme", ha expresado.

Saucedo ha atribuido esta situación al Gobierno y ha asegurado que su actuación frente a las "intromisiones políticas" ha generado "molestias" en distintos sectores del poder. Así, ha aclarado que no renunciará al cargo para el que fue elegido con el voto de la población.

"Mi exilio no significa una renuncia. La Sala Plena del TSJ tiene 'quorum' para funcionar aún sin mi presencia", ha apuntado. El presidente del Supremo ha vinculado, además, su decisión con el asesinato de Víctor Hugo Claure, decano del Tribunal Agroambiental, y ha cuestionado que el Gobierno y la Fiscalía no hayan esclarecido ese caso.