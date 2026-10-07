Morales califica de "corregidor español" a Paz tras la petición de Bolivia de ayuda internacional para detenerlo

Archivo - El expresidente de Bolivia Evo Morales durante una rueda de prensa en México en octubre de 2021 (archivo) - El Universal / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Bolivia Evo Morales ha calificado de "corregidor español" al actual jefe de Estado del país sudamericano, Rodrigo Paz, después de que las autoridades pidieran colaboración internacional para dar satisfacción a las órdenes de arresto emitidas contra el antiguo mandatario.

El ministro de Presidencia de Bolivia, Fernando Aramayo, afirmó el lunes que las autoridades habían activado "un trabajo y una colaboración a nivel regional" para lograr la detención de Morales, antes de destacar en declaraciones a la emisora Erbol que la coordinación internacional tendrá lugar "respetando el marco normativo y en el ejercicio pleno de la soberanía".

Bolivia ha emitido dos órdenes de arresto contra Morales en relación con una investigación por trata de personas por su presunta relación con una menor con la que supuestamente tuvo una hija durante su Presidencia y por acusaciones de "terrorismo" y "alzamiento armado" en relación con las últimas protestas y bloqueos contra Paz.

Aramayo acusó además a Morales de encubrir el "narcoterrorismo" y subrayó que el exmandatario "le ha quitado futuro a los bolivianos" por haber permitido una transformación productiva durante su mandato. Por último, le responsabilizó de convertir a Bolivia en un "santuario para el crimen organizado", lo que ha provocado una dura respuesta por parte del expresidente.

Así, Morales ha tildado a Aramayo de "ministro de colonias" y ha criticado que "acuse falazmente" al exmandatario, al tiempo que ha incidido en que sus declaraciones "confirman la condición de protectorado al que ha conducido (a Bolivia) su corregidor español, Rodrigo Paz", según una larga carta publicada a través de redes sociales.

El expresidente ha puesto en duda en varias ocasiones la legitimidad de la elección de Paz como mandatario debido a que nació en la ciudad gallega de Santiago de Compostela y vivió durante su infancia en varios países a causa del exilio de sus padres, el exmandatario Jaime Paz Zamora y la española Carmen Pereira.

"En respuesta a las delirantes y falaces declaraciones de Fernando Aramayo, actual ministro de colonias, realizadas en un medio de comunicación, se me acusa de comprometer el futuro de los bolivianos y otros supuestos hechos solicitando al mismo tiempo 'cooperación internacional' para abordar el 'caso Morales'", ha destacado el exmandatario.

"No voy a responder puntualmente los dislates del funcionario colonial. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver y tampoco tenemos remedios caseros para curar el odio visceral de una clase acomplejada, racista y cipaya", ha señalado, al tiempo que ha defendido "los logros" en "desarrollo y prosperidad" obtenidos durante su mandato, "interrumpido por el salvaje golpe de Estado del imperio que hoy conduce los destinos del país, mediante sus vasallos, como el actual gabinete colonial".

En este sentido, Morales ha destacado que "Aramayo solo confirma el estado agónico de su régimen, que hasta para dar respuestas políticas a sus adversarios debe acudir a la metrópoli, a sus vasallos neofascistas y a una supuesta cooperación regional". "La petición de ayuda externa, que más huele a auxilio desesperado ante el naufragio del régimen, dice mucho del pantano o de la verdadera cloaca en la que viven Paz y su gabinete cipayo", ha añadido.

"La mayor vergüenza e indignación que siente el pueblo boliviano es el estatuto de vasallaje al que nos ha conducido el súbdito español", ha criticado Morales, quien ha hecho hincapié en que "no existe antecedente alguno" en Bolivia sobre que "un mandatario elegido democráticamente haya convertido el Palacio de Gobierno en la sede de la más abyecta corrupción pública y en el centro de operaciones de Fernando Cerimedo".

Morales ha dicho que Cerimedo es "un socio de funcionario de alto nivel del Gobirno de Estados Unidos" que fue "convertido en asesor personal del presidente y a su vez en un vulgar extosionador corrupto y jefe de la mayor mafia narcotraficante que ha tenido el país", arreciando en sus críticas contra el asesor argentino --cercano a Paz y el presidente de Argentina, Javier Milei--, detenido por presuntamente ordenar la muerte de su expareja Nadia Beller.

CRÍTICAS AL "DESCABEZAMIENTO" DE LA FISCALÍA

Por ello, ha insistido en que "el ministro de colonias pierde su tiempo ofendiendo la inteligencia del pueblo boliviano", que "es consciente de que la gran operación de descabezamiento de la Fiscalía General del Estado no es más que una coartada para frenar la investigación de los múltiples delitos de cuello blanco de la familia presidencial y del cártel mafioso de Cerimedo y sus tutores extranjeros".

Morales ha hecho así referencia a la reciente detención del hasta hace pocos días fiscal general Róger Mariaca, acusado por Estados Unidos de liderar una supuesta trama criminal dentro de la judicatura boliviana para proteger a las grandes redes del narcotráfico.

"Todos saben que el caso Cerimedo tiene connotación hemisférica dados los gravísimos tentáculos vinculados al narcotráfico y a las operaciones políticas manipuladas y encubiertas que alteraron resultados electorales en América Latina para imponer regímenes neofascistas aliados del norte", ha argumentado, si bien ha remarcado que "lo que se desconoce aún es hasta dónde llegó Cerimedo convertido en rector de operaciones sucias en la región bajo la máscara de asesor personal coludido con Paz y su familia".

Por ello, ha reclamado a Aramayo que "en lugar de maquillar y encubrir el régimen de oprobio y latrocinio" en Bolivia y "engañar a la comunidad internacional con su petición de colaboración" para detenerlo, debiera "explicar a los bolivianos y a la comunidad internacional los múltiples casos de corrupción y vinculación del gobierno colonizado con redes transnacionales del narcotráfico, así como sus efectos directos en la espiral de violencia que ha sumido al país".

"No hay mal que dure cien años ni crimen perfecto. Las huellas digitales del régimen de Paz y sus socios extranjeros vinculados a las verdaderas organizaciones criminales son más que evidentes", ha reiterado Morales, que ha subrayado que "el dilema esta sobre la mesa".

"O el 'Escudo de las Américas' --impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a presidentes conservadores de América Latina-- lucha de verdad contra las mafias de cuello blanco o repetimos la larga historia de opresión y saqueo con el pretexto de las nuevas guerras imperiales contra los pueblos", ha manifestado.

Por último, el expresidente de Bolivia, quien ocupó el cargo entre 2006 y 2019, ha hecho hincapié en que "los pueblos de América Latina deberán preguntarse si la violencia engendrada por la reactualización de la 'Doctrina Monroe' no nos traerá más violencia, hambre y miseria".