El Constitucional de Bolivia establece la obligatoriedad de la paridad de género en las elecciones presidenciales

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Constitucional de Bolivia ha anunciado este lunes un fallo que establece la obligatoriedad de la paridad de género en las candidaturas a la Presidencia y la Vicepresidencia a partir de las elecciones de 2030.

"En ejercicio de nuestra atribución de hacer cumplir la Constitución y los derechos fundamentales de las mujeres, hemos resuelto que, desde la próxima elección nacional, si la candidatura a la Presidencia es de un varón, la Vicepresidencia debe ser ocupada por una mujer, y viceversa", ha explicado el magistrado Yvan Espada.

Así, ha indicado que el fallo se ampara en varios artículos de la Constitución que consagran la igualdad y la no discriminación, así como el principio de paridad en la política. "Desde el Tribunal Constitucional estamos reivindicando el derecho de las mujeres a la paridad de género en todos los cargos que permiten ejercer poder político", ha agregado.

La decisión llega después de que el diputado Israel Huatari solicitara que la paridad no solo se aplique en la conformación de la Asamblea Legislativa, sino también en el binomio presidencial. No obstante, este requisito no se aplicará a los comicios de este año, que se celebran esta semana (domingo 17 de agosto, con una posible vuelta el 19 de octubre), para "no afectar el proceso electoral en curso".