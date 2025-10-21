La UE felicita a Rodrigo Paz como presidente electo y espera profundizar las relaciones con Bolivia

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, en un discurso tras la jornada electoral el 19 de octubre. - Diego Rosales / Zuma Press / ContactoPhoto

BRUSELAS 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha expresado este martes su felicitación al presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, por su triunfo en las elecciones del domingo, apuntando que espera colaborar con el nuevo presidente y su administración para potenciar las relaciones con el país andino.

En un comunicado, la diplomacia europea resalta el "resultado claro" en el escrutinio provisional confirmado por el Tribunal Supremo Electoral y felicita a Paz por su victoria, indicando que espera colaborar con el nuevo presidente y su administración.

La UE tiene también palabras de felicitación para las autoridades electorales de Bolivia por la marcha "democrática y ordenada" de los comicios.

"Bolivia y la UE comparten el compromiso con la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho. Estamos comprometidos a profundizar nuestra relación en todas las áreas de interés mutuo, con un enfoque en inversiones sostenibles para fomentar las transiciones verde, digital y justa", ha indicado.

Paz es considerado un dirigente moderado y dialogante y en su campaña ha apostado por tender la mano a diferentes colectivos, en un momento de gran agitación social en Bolivia.

El mandatario tiene ahora el reto de lidiar con las consecuencias de una ciudadanía insatisfecha por una profunda crisis económica, que requería de medidas inmediatas para estabilizar las finanzas, pero también hacia unas instituciones, que han perdido gran parte de su credibilidad, en especial lo que atañe a la justicia.