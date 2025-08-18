Tuto Quiroga triunfa rotundamente entre la comunidad boliviana en España

BOLIVIA, 18 Aug (EUROPA PRESS)

En los recientes comicios realizados en España, Jorge 'Tuto' Quiroga, candidato por Alianza Libre a la Presidencia de Bolivia, lideró las preferencias entre los bolivianos residentes en este país, acaparando más del 40 por ciento de los votos, según las cifras preliminares proporcionadas por la comisión electoral. De los más de 82.200 ciudadanos bolivianos que podían ejercer su voto en España, solo participaron cerca de 21.500.

El apoyo significativo a Quiroga, de acuerdo con los datos del Órgano Electoral Plurinacional, que reflejan el 60 por ciento de las actas escrutadas, sugiere que este respaldo habría sido suficiente para una victoria en primera vuelta, permitiendo al conservador volver al poder. Entretanto, Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), quien sorprendió al ganar la primera ronda en Bolivia, obtuvo alrededor del 18 por ciento de los votos en España, colocándose por delante de Manfred Reyes y Samuel Doria Medina en esta región.

Los resultados también indicaron un aumento en los votos nulos, estrategia a la que apeló el expresidente Evo Morales en señal de protesta contra un proceso electoral que no consideró legítimo. En España, estos votos nulos alcanzaron casi el 12 por ciento, sin distinguir entre los que fueron anulados de forma voluntaria o involuntaria.

El escenario político boliviano mantiene en vilo a sus ciudadanos hasta octubre, momento en que se decidirá el nuevo presidente del país entre Quiroga y Paz, quienes se enfrentarán el 19 de ese mes en una segunda vuelta sin precedentes, buscando suceder al izquierdista Luis Arce.