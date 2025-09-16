El Tribunal Electoral de Bolivia sanciona a más de 30 medios por difundir propaganda electoral fuera de plazo

Archivo - Una persona introduce su papeleta en una urna en el marco de las elecciones presidenciales de Bolivia - Europa Press/Contacto/Diego Rosales - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia ha sancionado este martes a más 30 medios de comunicación por difundir propaganda electoral fuera del plazo estipulado legalmente, ante la oposición de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), que ha solicitado que se dejen sin efecto las medidas impuestas.

"Ya hemos sancionado a más de 30 medios por incumplimiento a propaganda, 30 medios con sanción económica. La Asociación Nacional de la Prensa incluso ha reclamado por la cantidad de multa que se ha dispuesto, (pero) nosotros vamos a seguir avanzando en este sentido porque estamos haciendo cumplir la ley", ha afirmado el vocal del tribunal Gustavo Ávila, en declaraciones en rueda de prensa recogidas por la agencia de noticias abi.

El portavoz ha asegurado que el TSE va a "seguir aplicando la norma a los medios de comunicación que infrinjan esto, porque es lo que corresponde" y ha anunciado que el órgano electoral convocará la próxima semana a los dueños de los medios de comunicación en Bolivia para evitar una guerra sucia informativa de cara a la segunda vuelta entre los candidatos Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga.

Por su parte, la Asociación Nacional de la Prensa boliviana hizo público este lunes un comunicado en el que solicita al TSE "dejar sin efecto la sanción económica y el marginamiento como anunciadores en el próximo proceso electoral que afectaría al menos a cuatro medios de comunicación independientes".

Según la ANP, el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE) recomendó al TSE sancionar a los periódicos 'El Diario', de La Paz, y 'Correo del Sur', de Sucre, y a los portales informativos Urgentebo y Brújula Digital por la publicación de columnas de opinión, entre el 15 y el 17 de agosto pasado. La medida fue tomada, según el comunicado, "por considerar que sus contenidos favorecieron o afectaron a los candidatos participantes de las elecciones generales".

De este modo, la ANP ha hecho un llamamiento al organismo electoral "para rectificar actuaciones contrarias a los estándares internacionales, a la Constitución y a la Ley de Imprenta, con el ánimo de contribuir a una renovada etapa de recuperación y fortalecimiento de los valores democráticos".