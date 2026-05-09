Rodrigo Paz plantea una reforma parcial de la Constitución boliviana

Archivo - El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz - Europa Press/Contacto/Diego Rosales - Archivo

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha anunciado este sábado la puesta en marcha de una reforma parcial de la Constitución a fin de actualizar el marco jurídico del país y favorecer la llegada de inversión extranjera en sectores considerados estratégicos, incluidos los hidrocarburos, el litio, la minería y la energía.

Durante su intervención en el Encuentro Nacional de autoridades celebrado en Cochabamba, el mandatario ha explicado que el proceso se desarrollará mediante una comisión abierta a la participación de representantes políticos, sociales y regionales.

"Ya inmediatamente, por el factor de participación de todos, vamos a largar y lo haremos en consenso, porque la reforma parcial de la Constitución boliviana necesita la ayuda de todos, vamos a crear la comisión de la reforma de la Constitución y será abierta para que puedan participar desde su sector y sus regiones", ha señalado en declaraciones recogidas por la Agencia Boliviana de Información (ABI).

Asimismo, Paz ha defendido que la iniciativa busca consolidar un sistema con mayor descentralización y autonomía para las distintas gobernaciones y municipios, de tal forma que los gobiernos regionales cuenten con mayor capacidad para gestionar sus propios proyectos económicos y administrativos.

En este sentido, ha sostenido que el objetivo pasa por establecer "normas y reglas de juego" que permitan generar crecimiento y estabilidad. "Porque a medida que vamos a desarrollar las normas, también hay que, entre todos, generar o llevar adelante una explicación de las ventajas de por qué debemos hacer las reformas. Lo que queremos son normas y reglas de juego que nos permitan desarrollar y generar un progreso para el país", ha agregado.

MAYOR AUTONOMÍA REGIONAL

El presidente ha avanzado también un paquete legislativo compuesto por diez proyectos de ley orientados a reactivar la economía, fomentar la inversión y reducir la burocracia estatal. Entre las iniciativas citadas, ha hecho referencia a nuevas normas sobre hidrocarburos, inversiones, minería, economía verde vinculada a bonos de carbono, emprendimiento, reforma electoral, justicia, seguridad nacional y electricidad.

Estas medidas, ha detallado, pretenden reforzar la autonomía financiera y administrativa de los gobiernos subnacionales, además de agilizar trámites y digitalizar procedimientos para evitar retrasos en la asignación de recursos.

Paz ha defendido asimismo un modelo de desarrollo con mayor protagonismo territorial y ha criticado las limitaciones derivadas del centralismo. "La nueva ley de hidrocarburos, de minería o de inversión no puede limitar políticamente a que cada departamento genere su propio desarrollo económico. Cada gobernador y alcalde debe tener autonomía para impulsar proyectos locales", ha indicado.

Durante su discurso, el mandatario ha apelado además a la necesidad de fortalecer la democracia a través de la solidaridad y la cooperación entre regiones. "Resolver el derecho a la vivienda, a la salud, a la educación de otros, es también resolver tu problema", ha insistido.

El presidente ha cerrado su intervención con un llamamiento al consenso político y social para impulsar las reformas planteadas y defender una visión compartida de desarrollo nacional. "Bolivia es generosa, nos da la oportunidad de crecer, producir y desarrollarnos. Lo único que pide es compromiso y trabajo en unidad", ha concluido.

La última modificación constitucional en Bolivia fue promovida durante el mandato del expresidente Evo Morales y entró en vigor en febrero de 2009. Aquel texto refundó el país como Estado Plurinacional, reconoció oficialmente a 36 naciones indígenas e incorporó un modelo económico con fuerte presencia estatal.