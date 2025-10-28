El presidente electo de Bolivia advierte a Arce de que no deje el país: "Vamos a pedirle muchas explicaciones"

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, ha restado importancia a la ausencia del presidente Luis Arce en próximo el acto de traspaso de poder previsto para el 8 de noviembre, pero le ha pedido que no salga del país a partir de esa fecha porque tiene "muchas explicaciones" que darle.

"Si no quiere ir, que no vaya; si no quiere ir al proceso, no importa, está bien, cada uno tiene derecho a su decisión, pero que no se vaya del país", ha advertido Paz en una entrevista para Bolivisión.

"Que no se vaya, que se quede, porque vamos a pedirle muchas explicaciones para ciertas dudas", ha insistido el futuro presidente de Bolivia, quien ha explicado que no basta con el periodo de transición para conocer "todo lo que hay o lo que falta del Estado".

Paz ha reiterado que Arce está "más que invitado" al acto y confía en que "dé la cara", ya que como presidente saliente y ministro de Economía durante casi todo el mandato de Evo Morales ha de conocer las razones de la actual crisis. "Si alguien sabe por qué estamos así, es él", ha dicho.

"Cuando estás en las filas esperando gasolina y diésel, cuando estamos como estamos, sabemos que no se tomaron las decisiones para estabilizar y reorganizar nuestra economía, nuestra sociedad y la política", ha afeado.