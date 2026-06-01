El presidente de Bolivia cree que el bloqueo y la crisis política terminará "en los siguientes días"

Archivo - El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz (archivo) - PRESIDENCIA DE BOLIVIA - Archivo

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha afirmado este lunes que el bloqueo de sindicatos y organizaciones sociales que exigen su renuncia podría levantarse "en los siguientes días" de forma pacífica y ha denunciado los intentos de desestabilización a través de redes sociales.

"Estoy seguro (de) que en los siguientes días, cortos días, el sufrimiento, sobre todo del Departamento paceño, ojalá Dios mediante, se acabe", ha declarado desde Cochabamba, en el centro del país, durante un acto en el que ha apelado a la reconciliación nacional y a la defensa de la democracia.

Paz ha planteado que la salida al conflicto se construya sobre acuerdos amplios y entendimientos entre los distintos sectores del país. "Tiene que ser sobre acuerdos grandes, tiene que ser sobre reconciliación, sobre cómo vamos a trabajar todos los bolivianos", ha argumentado tras presentar la Ley de Alivio Tributario.

El presidente ha destacado su vocación de diálogo y pacificación, aunque ha reconocido que el proceso exige paciencia en medio de la tensión social y política que vive el país. Paz ha distinguido así entre quienes plantean demandas legítimas y los grupos que, según dijo, buscan aprovechar el conflicto para generar inestabilidad.

"Hay que saber quiénes realmente están reclamando de forma correcta y honrada y quiénes están queriendo hacer daño a la democracia", ha indicado.

En ese sentido, ha denunciado la existencia de campañas que buscan profundizar la confrontación con mensajes difundidos a través de redes sociales y otros canales que tendrían su origen fuera del país y que pretenden afectar a la institucionalidad democrática.

De hecho, ha destacado que pese al "ajuste fiscal" aplicado, se mantienen los recursos destinados a sanidad y educación y se ha incrementado la creación de ítems en ambos sectores.

El mandatario ha insistido en que el Gobierno no tiene intención de privatizar empresas o servicios públicos y que las medidas económicas de su Gobierno están orientadas a reactivar la economía, aliviar la situación de pequeños contribuyentes y fortalecer las capacidades productivas de las regiones.

Estas declaraciones fueron realizadas durante la promulgación de la ley de alivio tributario, una norma que, según el Ejecutivo, beneficiará a más de 230.000 familias y permitirá regularizar cerca de un millón de cuentas tributarias.

Finalmente, el presidente ha convocado a instituciones, organizaciones y autoridades elegidas democráticamente a respaldar los esfuerzos de pacificación y reconciliación nacional. "Los violentos no nos pueden ganar. Es un momento de transformación del país", ha remachado.

SUSPENSIÓN DE LAS ÓRDENES DE DETENCIÓN

Mientras, la presidenta del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Margot Pérez, ha explicado que las órdenes de detención por terrorismo emitidas contra el máximo responsable de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y el de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos Túpac Katari de La Paz, Vicente Salazar, no han sido anuladas, sino suspendidas temporalmente por una falta de fundamentación de la solicitud presentada por el Ministerio Público.

La anulación de las órdenes de detención contra Argollo y Salazar eran una de las condiciones planteadas por las organizaciones convocantes para cualquier diálogo con el Gobierno. Sin embargo, ambas organizaciones reunidas en asamblea --ampliado-- decidieron el domingo mantener las movilizaciones.

Pérez ha explicado que la decisión judicial únicamente ordena a la Fiscalía reformular y motivar adecuadamente la medida cautelar. "Los operadores de justicia que han visto esta acción de libertad han considerado que el Ministerio Público debe fundamentar y motivar esa decisión para poder mantener medidas como el mandamiento de aprehensión", ha argumentado.

Una vez que la Fiscalía cumpla con las observaciones realizadas por el Tribunal Constitucional, podrá volver a solicitar la ejecución de las medidas.

PROPUESTA DE REVOCATORIO

En medio de la crisis, el diputado del partido opositor Unidad Carlos Alarcón ha propuesto la convocatoria de un referéndum revocatorio extraordinario para el presidente, el vicepresidente y los miembros de la Asamblea Legislativa como fórmula alternativa para superar la crisis política y social que atraviesa el país.

La actual confrontación entre el Gobierno y los sectores movilizados mantiene a Bolivia en un "callejón sin salida", ha señalado al tiempo que ha advertido de que la violencia no puede convertirse en un mecanismo para cambiar autoridades. "No podemos permitir que la violencia deponga y derroque gobiernos, aunque se disfrace de elecciones anticipadas", ha resaltado. "Autoridad investida por el voto solo por el voto debería ser revocada", remachado.

Las movilizaciones, que ya cumplen cuatro semanas, han provocado desabastecimiento de alimentos, combustible y suministros médicos hacia La Paz y la vecina ciudad de El Alto. Los manifestantes denuncian las políticas de derecha del presidente, Rodrigo Paz, y exigen su dimisión con un bloqueo de carreteras indefinido del que se contabilizan más de 90 puntos con barricadas.