El PDC y Libre lideran las elecciones en Bolivia con el MAS reducido a un solo diputado

BOLIVIA, 19 Aug (EUROPA PRESS)

En las recientes elecciones generales de Bolivia, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) se posiciona al frente con un poco más del 30 por ciento de los sufragios, seguido muy de cerca por Alianza Libre, que alcanzó menos de dos puntos porcentuales menos que el líder. Estos resultados preliminares fueron proporcionados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), tras haber escrutado cerca del 70 por ciento de los votos.

La formación liderada por Rodrigo Paz Pereira, quien previamente se proclamó ganador de la primera vuelta presidencial, logró un 30,35 por ciento, equivalentes a aproximadamente 1.150.000 votos. Por otro lado, Alianza Libre, con Jorge Tuto Quiroga al frente, llegó al segundo lugar con un 28,46 por ciento, superando ligeramente el millón de votos. Este enfrentamiento sitúa a Paz Pereira y a Quiroga en la lucha por la presidencia del país este 19 de octubre.

En tercer lugar se encuentra Unidad, bajo el liderazgo del empresario Samuel Doria, quien recibió el apoyo de más de 800.000 bolivianos, lo que representa el 21,5 por ciento del total de los votos. Por detrás, con menos de un diez por ciento, se sitúan Alianza Popular y APB - Súmate, replicando en gran medida los resultados de la primera vuelta electoral.

Estos comicios confirmaron la derrota del partido en el gobierno, Movimiento Al Socialismo (MAS), que obtuvo poco más del 3 por ciento de los votos, mientras que La Fuerza del Pueblo y Libertad y Progreso-ADN no alcanzaron siquiera el 2 por ciento.

En cuanto a la distribución de escaños según el conteo rápido de Ipsos y recogido por la cadena boliviana Unitel, el PDC se haría con 45 diputados, Libre con 37, Unidad con 28, Súmate con seis, Alianza Popular con cinco, y MAS con un solo diputado. Quedan aún ocho escaños por definir. En el Senado, el PDC obtendría trece senadores, Alianza Libre once, Unidad seis, y Súmate con uno, dejando cinco senadurías en espera de definición respecto a las formaciones políticas que representarán.