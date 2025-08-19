El PDC y Libre encabezan las elecciones generales en Bolivia, mientras el MAS queda reducido a un diputado

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Partido Demócrata Cristiano (PDC) lidera las elecciones generales de Bolivia con algo más del 30 por ciento de los votos, muy seguido de Alianza Libre con menos de dos puntos porcentuales que el anterior, según los datos preliminares ofrecidos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) con cerca del 70 ciento escrutado.

De acuerdo al órgano electoral, la formación de Rodrigo Paz Pereira --que en la víspera se proclamó vencedor de la primera vuelta de las presidenciales-- ha cosechado un 30,35 por ciento, esto es, cerca de 1.150.000 de apoyos.

El segundo puesto se lo lleva hasta el momento la Alianza Libre, cuyo líder, el expresidente boliviano Jorge Tuto Quiroga, disputará a Paz Pereira la Presidencia del país el próximo 19 de octubre, con un 28,46 por ciento de votos, superando ligeramente el millón de papeletas recibidas.

Por detrás queda Unidad, del empresario Samuel Doria, respaldado por poco más de 800.000 ciudadanos, lo que supone un 21,5 por ciento de los votos. Menos de un diez por ciento han obtenido Alianza Popular, del presidente del Senado Andrónico Rodríguez, y APB - Súmate, en lo que parece una réplica de los resultados de la primera ronda de las presidenciales.

En este sentido, se confirma la derrota del gubernamental Movimiento Al Socialismo (MAS), con poco más del 3 por ciento de votos. Y con menos de un 2 por ciento quedan La Fuerza del Pueblo y la formación Libertad y Progreso-ADN.

Según el conteo rápido de Ipsos recogido por la cadena de televisión boliviana Unitel, el PDC obtendría 45 diputados, mientras que Libre tendría 37, Unidad 28, Súmate seis, Alianza Popular cinco, MAS un solo diputado, mientras que otros ocho están aún por definir. El mismo estudio otorga trece senadores al PDC, once a Alianza Libre, seis a Unidad, uno a Súmate, si bien aún queda por conocer a qué formaciones políticas representarán los cinco restantes.