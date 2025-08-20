El PDC boliviano se aleja de Alianza Libre y facilita su camino hacia la victoria en las elecciones generales

El PDC de Bolivia se desmarca de Alianza Libre y allana el camino hacia la victoria en las generales - Europa Press/Contacto/Javier Mamani

BOLIVIA, 20 Aug (EUROPA PRESS)

En las elecciones generales del 17 de agosto en Bolivia, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) liderado por Rodrigo Paz Pereira encabezó los resultados preliminares con un 31,9% de votos, según informó el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tras el escrutinio del 95% de las papeletas. Esta cifra coloca al partido considerablemente adelante de su más cercano competidor, Alianza Libre, que obtuvo un 26,8%, marcando así un posible camino hacia la victoria para el PDC.

Paz Pereira, quien ya triunfó en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, logró más de 1,6 millones de votos, mientras que el segundo puesto fue para Alianza Libre, encabezada por el expresidente Jorge Tuto Quiroga, con 1,3 millones de votos. Estos resultados posicionan a ambos líderes para disputarse la presidencia del país en una segunda vuelta electoral programada para el próximo 19 de octubre.

Siguiendo en la lista de resultados se encuentra Unidad, bajo la dirección del empresario Samuel Doria, con el 20% de los votos, lo que equivale a aproximadamente un millón de papeletas. Les siguen Alianza Popular, conducida por Andrónico Rodríguez, presidente del Senado, y APB Súmate, mostrando una tendencia similar a la de la primera ronda presidencial.

El Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido gubernamental que estuvo en el poder por cerca de dos décadas, sufrió una considerable derrota, obteniendo poco más del 3% de los votos. Este resultado reduce su representación a tan solo un diputado en el Parlamento, reflejando el desgaste político y las divisiones internas que ha enfrentado el partido. Asimismo, La Fuerza del Pueblo y la formación Libertad y Progreso-ADN se quedaron con menos de un 2% de los apoyos, cerrando la lista de resultados de estas elecciones.