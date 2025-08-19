Paz critica a Petro tras victoria derechista en Bolivia: "Argumenta tiene mentalidad retrasada"

Bolivia.- Paz responde a las críticas de Petro por el triunfo de la derecha en Bolivia: "Tiene una mentalidad retrasada" - Europa Press/Contacto/Javier Mamani

BOLIVIA, 19 Aug (EUROPA PRESS)

En la reciente entrevista concedida a Blu Radio, Rodrigo Paz, celebrado ganador en primera instancia de las elecciones presidenciales en Bolivia, criticó duramente al mandatario colombiano Gustavo Petro por sus comentarios postelectorales. Paz acusó a Petro de poseer una "mentalidad atrasada" y no comprender la situación actual boliviana, que busca principalmente la paz y el consenso.

El líder del Partido Demócrata Cristiano expresó su descontento con las declaraciones de Petro, quien se lamentó por la división en la izquierda boliviana, lo que propició, a su juicio, la emergencia de la derecha en el país. Paz rebatió estas afirmaciones, argumentando que Bolivia ansía la convivencia y la realización de acuerdos más que perpetuar las divisiones ideológicas. También lamentó la ausencia del presidente colombiano en los actos del bicentenario de la independencia de Bolivia, sugiriendo que fue una oportunidad perdida para entender mejor la dirección que el país andino desea tomar.

Además, Paz compartió su visión para Bolivia, marcando una salida clara de los veinte años de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), acusando a este último de agravar la situación económica del país al dominar excesivamente la economía. Propuso un modelo de "capitalismo para todos", poniendo énfasis en la facilidad de acceso al capital para la población a través de créditos económicos, la reducción de impuestos, el fomento a las importaciones, y una reforma tributaria orientada hacia una distribución más equitativa de la riqueza y el fin del "despilfarro del Estado".

El candidato declaró estar cansado del derroche que han protagonizado tanto la izquierda como la derecha en el país, resaltando que el ciudadano boliviano promedio busca sentido común por encima de ideologías. Prometió liderar desde un enfoque de gran centro, privilegiando la concertación por sobre el conflicto partidista.

Las reacciones de Petro ante el resultado electoral, donde criticó la elección del pueblo boliviano sugiriendo que estos eligieron a sus "verdugos", no han pasado desapercibidas. Paz, al abordar estos comentarios, reiteró su compromiso con liderar Bolivia hacia un futuro definido por la coherencia y la unidad, alejando al país de las sombras del divisionismo político.