La Paz continúa bloqueada pese a las intensas operaciones de las fuerzas de seguridad bolivianas

Bloqueos en torno a la ciudad de La Paz - ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

La capital de Bolivia, La Paz, continúa cercada por los sindicatos y organizaciones sociales que han instalado bloqueos en los principales accesos a la ciudad y a pesar de las intensas operaciones militares y policiales para intentar liberar estas rutas.

En la madrugada del domingo --mediodía en España-- seguía habiendo 22 puntos de bloqueo, la gran mayoría en el departamento de La Paz, según el mapa de tránsito de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

A las 02.00 horas del sábado comenzó un operativo policial y militar de desbloqueo denominado Corredor Humanitario. Los agentes y militares emplearon medios antidisturbios y no armamento letal en su ofensiva, que se ha saldado con al menos 47 detenidos y cinco heridos, según el balance de la Defensoría del Pueblo.

Finalmente, y tras trece horas de acciones de desbloqueo, el Gobierno ordenó el repliegue de los militares y policías con las carreteras aún bloqueadas.

El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, ha destacado que la institución está monitorizando el cumplimiento con los derechos humanos mediante verificaciones en dependencias policiales, hospitales y lugares de intervención de las fuerzas de seguridad.

LESIONADOS Y ATRAQUES A LA PRENSA

Entre las personas heridas hay afectados oculares y faciales que han recibido atención médica. Asimismo, se han dado casos de agresiones e impedimentos al trabajo de la prensa, además de confrontaciones entre sectores movilizados y vecinos en algunos puntos de bloqueo.

Callisaya ha subrayado que el derecho a la protesta debe ejercerse de manera pacífica y que toda intervención estatal debe regirse por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza. Asimismo ha hecho un llamamiento al diálogo como mecanismo para la resolución de los conflictos sociales.

"Hemos exhortado de manera permanente e incansable al diálogo. Hoy, ante el escenario de crispación que vive el país, convocamos nuevamente a las partes a dialogar de manera sincera, profunda y humana", ha apuntado en declaraciones recogidas por la emisora Erbol.

Mientras, grupos afines al expresidente Evo Morales han iniciado una marcha por el altiplano boliviano con el objetivo de llegar a la sede de gobierno el próximo lunes y exigir allí la dimisión del presidente, Rodrigo Paz.

Precisamente el Gobierno ha convocado para este domingo a representantes de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari, la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Indígena Originaria Bartolina Sisa y otros sectores sociales a una reunión en Casa Grande del Pueblo. En el encuentro estará el propio presidente Paz, ha asegurado el portavoz presidencial, José Luis Gálvez.

Precisamente Gálvez ha destacado que el operativo Corredor Humanitario ha cumplido su objetivo de permitir la entrada de alimentos, combustibles, oxígeno medicinal y medicamentos, considerados "insumos críticos" para la ciudad de La Paz. Una vez logrado, explica, se ordenó a policiales y militares replegarse a sus unidades, para evitar una confrontación y actos de violencia.