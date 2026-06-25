Bolivia.- La oposición de Bolivia solicita una comisión en el Senado para investigar al expresidente español Zapatero

Archivo - El expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero - Europa Press/Contacto/Ignacio Lopez Isasmendi

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Alianza Libre, el principal partido de la oposición en Bolivia, solicitará la creación de una comisión dentro del Senado para investigar la presunta influencia que ejerció el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero en el país para favorecer a un grupo empresarial peruano, a cambio de 200.000 euros.

"Vamos a pedir, como bancada Libre, la conformación, en la Cámara de Senadores, de una comisión especializada para la investigación y así solicitar, a través de la Cancillería, toda la documentación de las investigaciones (que se realizaron) en España", ha anunciado este jueves la líder de la formación en la Cámara Alta, Tomasa Yarhui.

"Para nosotros es de vital importancia este tema para que se pueda investigar y sancionar. Estamos estableciendo que primero se deben investigar los hechos antes de consolidar la justificación de los delitos", ha agregado, en declaraciones recogidas por el diario boliviano 'El Deber'.

El anuncio llega apenas un día después de que la Policía española haya señalado que el exmandatario recibió 200.000 euros entre 2024 y 2025 como "contraprestación económica" por intermediar con el Ejecutivo de Bolivia ---hasta noviembre del pasado año, presidido por Luis Arce-- para "beneficiar los intereses" de la empresa peruana Grupo Gloria, con causas judiciales abiertas en aquel país.

Así lo expone en un nuevo informe, al que ha tenido acceso Europa Press, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía que precisa que el pago se justificó con "un contrato simulado con una sociedad interpuesta" llamada Focus Social Research, por la "prestación de servicios de asesoría" e indica que el exlíder socialista realizó gestiones para conseguir una reunión a directivos del Grupo Gloria con las autoridades bolivianas.