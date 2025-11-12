El nuevo vicepresidente de Bolivia estrena el cargo pidiendo el cese del comandante general de la Policía

Archivo - Agentes de la Policía de Bolivia, en una imagen de archivo. - Europa Press/Contacto/Christian Lombardi - Archivo

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El nuevo vicepresidente de Bolivia, Edman Lara, ha defendido este miércoles que el comandante general de la Policía, Augusto Russo, no debería ejercer como tal después de ser inhabilitado en enero de este año tras ser denunciado por un coronel que le acusó de haber restringido los derechos de varios agentes.

"No hay respeto al Estado de derecho, el primer hombre de la Policía boliviana no cumple la ley", ha dicho Lara en su primera rueda de prensa como vicepresidente tras jurar este fin de semana el cargo junto al presidente, Rodrigo Paz, según ha recogido el diario boliviano 'El Deber'.

"El general Russo tenía que dejar de ser comandante general y tenía que someterse a un proceso de investigación disciplinaria, pero también tenían que procesarlo en la vía penal", ha incidido Lara, un antiguo policía al que expulsaron del cuerpo, según él, por denunciar la corrupción dentro de él.

Lara hace referencia al fallo de un tribunal de Beni en contra de Russo --designado por el expresidente Luis Arce-- por el incumplimiento de una resolución judicial anterior que le obliga a permitir a el acceso a los cursos de especialización que habían solicitado varios agentes.

"No cumplió con un fallo constitucional" y quien "no cumple una orden judicial, incurre en delito", ha insistido Lara, quien ha confirmado que en la primera reunión de gabinete de hace unos días ya pidió a Paz una remodelación de los actuales mandos, de la que también está de acuerdo.

Lara ha afirmado que llevará a cabo este encargo en coordinación con el ministro de Gobierno, Marco Oviedo. "Me dio la orden a mí también de trabajar en la reestructuración de la Policía Boliviana", ha contado el vicepresidente, quien basó gran parte de su campaña en redes sociales denunciando la mala praxis del cuerpo.