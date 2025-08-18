Morales celebra el "triunfo" del voto nulo en Bolivia pese a obtener menos del 20% en las elecciones

BOLIVIA, 18 Aug (EUROPA PRESS)

En las recientes elecciones bolivianas, el expresidente Evo Morales celebró lo que describió como un "triunfo" del voto nulo, que alcanzó más del 19 por ciento del total de votos emitidos. "Aprovecho para felicitar este triunfo del pueblo boliviano, donde el voto nulo se impone en estas elecciones nacionales, felicidades a ustedes", expresó Morales en declaraciones proporcionadas por la emisora ERMOL, rechazando al mismo tiempo la legitimidad de cualquier partido que pretenda declararse como ganador de estos comicios.

Morales, quien había anticipado días atrás en un mitin que un resultado favorable al voto nulo significaría su victoria, afirmó, "si el voto nulo gana las elecciones, si el domingo el voto nulo saca 25 por ciento, Evo ganó las elecciones, compañeras y compañeros". A pesar de sus declaraciones, los datos preliminares suministrados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) indican que el voto nulo no superó el 20 por ciento, situándose por debajo de las expectativas mencionadas por Morales.

En esta contienda electoral, Rodrigo Paz Pereira del Partido Demócrata Cristiano (PDC), logró una votación cercana al 32 por ciento, lo que le permite avanzar a una segunda vuelta donde se enfrentará a Jorge Tuto Quiroga de la alianza Libre, quien obtuvo cerca de un 27 por ciento de los votos. Morales, por su parte, insiste en continuar la lucha y para ello ha convocado a una reunión el miércoles, 20 de agosto, en su bastión del Trópico de Cochabamba, marcando su posición frente al panorama político actual y desafiando los resultados preliminares anunciados por el TSE.