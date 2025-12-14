Bolivia.- Al menos tres fallecidos y 18 desaparecidos por inundaciones en Santa Cruz (Bolivia)

Rescates en el departamento de Santa Cruz (Bolivia) por las inundaciones en la zona. - GOBERNACIÓN DE SANTA CRUZ

MADRID 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas han perdido la vida y otras 18 se encuentran en paradero desconocido como consecuencia del aumento del caudal de varios ríos, entre ellos el río Piraí, que ha provocado inundaciones afectando a la zona del municipio El Torno, a pocos kilómetros de la ciudad de Santa Cruz, en Bolivia.

La Gobernación de Santa Cruz ha emitido la alerta roja para toda la región por la "crecida extraordinaria de ríos" y ha pedido a la población que extreme las precauciones y que se aleje de cualquier lugar que pueda suponer un peligro. El aviso gubernamental se extenderá hasta el próximo lunes 22 de diciembre.

De la misma manera, la Oficina del Presidente de Bolivia --Rodrigo Paz-- ha puesto en marcha una Sala de Crisis y de Situación ubicada en el Palacio de Gobierno para realizar un seguimiento de las tareas de rescate y de control de la situación en las zonas afectadas.

Este gabinete estará formado por altos mandos del Gobierno, del Ejército y de la Policía y contará con la presencia de personal técnico con el objetivo de "disponer, articular y movilizar todos los recursos del Estado en apoyo directo a la población afectada. El presidente Paz participará "de manera constante" en el comité de crisis y encabezará la respuesta gubernamental.

"El Gobierno reafirma su compromiso firme e inquebrantable con Santa Cruz y con cada boliviana y boliviano afectado por esta crisis, actuando con responsabilidad, coordinación y decisión", reza un comunicado de la Oficina del Presidente.

El director del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental, Luis Fernando Suárez, ha cifrado en 600 las familias afectadas por el momento y ha informado de que al menos 70 personas han sido rescatadas vía aérea y decenas más han sido evacuadas.

Las autoridades de Santa Cruz han instado a la población de las localidades de San Pedro y Santa Rosa a evacuar sus viviendas antes de las 06.00 horas (hora local) del domingo ante el riesgo de fuertes crecidas durante la jornada.