Al menos 15 muertos y varios vehículos destrozados tras estrellarse un avión militar en Bolivia

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos 15 personas han fallecido y varios vehículos han quedado destrozados tras el accidente de un avión militar registrado este viernes por la tarde en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de El Alto, en La Paz, Bolivia, sin que se conozcan por el momento las causas del siniestro, cuyas víctimas mortales podrían ir en aumento.

"La Fuerza Aérea Boliviana (FAB) comunica a la opinión pública que, en horas recientes, una aeronave tipo Hércules perteneciente a Transportes Aéreos Bolivianos (TAB), durante maniobras de aproximación y aterrizaje, sufrió un accidente que derivó en su caida sobre el Puente Bolivia, en la ciudad de El Alto", ha informado la propia FAB en un comunicado difundido a través de redes sociales.

Por su parte, el cuerpo nacional de Bomberos ha reportado en su último informe la existencia de personas heridas, si bien todavía no han sido cuantificadas, de acuerdo con la agencia boliviana de noticias ABI.

Además de la aeronave de tipo Hércules, entre los vehículos siniestrados se encuentran también furgonetas particulares, minibuses e incluso un tráiler, que fueron golpeados cuando el aeroplano se precipitó en la zona.

El incidente ha requerido la activación de "los protocolos de emergencia correspondientes" por parte de las fuerzas del país y "en coordinación con las instancias competentes para la atención de la situación".

Así las cosas, se ha establecido la Junta de Investigación de Accidentes Aeronáuticos (JIAA) con el fin de "establecer las verdaderas causas de este accidente aeronáutico", "por expresa disposición del Comando General de la Fuerza Aérea Boliviana" y tal y como contempla el 'Manual MAPO-3'.

"La Institución mantendrá informada a la ciudadanía a través de los canales oficiales, conforme se cuente con información verificada", concluye la nota de la Fuerza Aérea de Bolivia.

De acuerdo con ABI, la aeronave accidentada transportaba presuntamente dinero, lo que habría llevado a decenas de personas a concentrarse en el lugar del accidente para intentar recoger billetes diseminados. Agentes de seguridad del aeropuerto habrían empleado agentes químicos para dispersar a la multitud.