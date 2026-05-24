Bolivia.- Manifestantes bolivianos logran impedir el paso del convoy hacia La Paz liderado por el ministro Zamora

Marcha sobre La Paz para exigir la dimisión del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz - MOVIMIENTOS SOCIALES DE BOLIVIA

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

Los manifestantes que mantienen desde hace tres semanas el bloqueo de las ciudades de La Paz y El Alto lograron finalmente impedir el paso del convoy organizado por el Gobierno y liderado por el ministro de ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora, objeto de hasta dos emboscadas.

"He sentido mi vida en riesgo", ha declarado Zamora a Unitel en referencia a las dos emboscadas que finalmente frenaron el paso del convoy, con intenciones formalmente humanitarias, aunque integrada por militares y policías y pertrechados con maquinaria pesada.

La caravana, que partió el sábado, logró avanzar casi 37 kilómetros desde la Ceja de El Alto hasta el peaje de Vilaque Copata, en la carretera que une La Paz con Oruro, donde fueron recibidos con dinamita. "Fue con dinamita, piedras, gente de un lado y de otro", ha relatado el ministro. Ante esta situación, los camiones cisterna y los demás vehículos de la caravana tuvieron que retroceder por peligro para sus vidas.

La segunda emboscada fue de vuelta a La Paz, cuando pasaban por una población. "Estábamos esperando a la Policía y ahí volvieron a rodearnos", ha explicado Zamora. En ese momento de nuevo los agentes volvieron a emplear gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes.

Durante la jornada del sábado hubo ataques con piedras y dinamita, quema de instalaciones públicas y vehículos oficiales, además de la reinstalación de los bloqueos.

Horas después, otro hecho violento se registró en el cruce Layuri, entre Ventilla y Apacheta, donde un vehículo del Ministerio de Gobierno que transportaba a periodistas fue atacado e incendiado.

En medio del operativo del convoy para despejar las carreteras también se informó de la captura de un miembro del Batallón de Seguridad Física, Juan Pablo Mamani. Mamani aparece en un video difundido en redes arrodillado y afirmando que sus captores exigían la liberación de detenidos y la renuncia del presidente bajo amenazas de ser quemado vivo. Horas después fue rescatado.

Los manifestantes, entre ellos agricultores, sindicatos y seguidores del expresidente Evo Morales, reclaman la salida del presidente Paz al considerar que no ha logrado revertir la grave situación económica del país tras medio año de gestión.