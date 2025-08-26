Liberan a exmandataria de Bolivia y a doce implicados en el caso Senkata de 2019

Archivo - Bolivia.- En libertad la exmandataria de Bolivia y otros doce acusados por la matanza de Senkata en 2019 - Europa Press/Contacto/Xinhua - Archivo

BOLIVIA, 26 Aug (EUROPA PRESS)

Un tribunal boliviano ha suspendido este lunes las medidas cautelares contra la exmandataria interina Jeanine Añez y doce acusados más en relación con la masacre de Senkata de noviembre de 2019, tras declararse "incompetente" para procesar el caso. Esta decisión conlleva la liberación de los implicados y la exclusión del caso del ámbito judicial ordinario.

El juez David Kasa, en una audiencia judicial registrada por el periódico 'El Deber', manifestó: "Respecto a la situación procesal de los acusados se dispone lo siguiente: se deja sin efecto las medidas cautelares de carácter real, carácter personal, en consecuencia se dispone expedir el mandamiento de libertad de todas las personas que guardan detención preventiva en los recintos penitenciarios y así como domiciliarios".

La invalidez del tribunal de la ciudad de El Alto para juzgar este caso fue uno de los motivos de esta resolución. Kasa argumenta, "Se estaría dejando pendiente en una situación insegura la situación de los ahora acusados que están con detención preventiva, además de los acusados con detención domiciliaria, siendo que la libertad es un derecho fundamental consagrado por la Constitución Política del Estado, así como también por los tratados de Derechos Humanos".

Adicionalmente, un tribunal de La Paz ha eliminado el proceso ordinario contra Añez y otros detenidos, instando a que la Asamblea Legislativa Plurinacional proceda a un juicio por responsabilidades, retirando así el caso del sistema judicial.

Añez, que ingresó a prisión en 2021 para cumplir una sentencia de diez años por violar la Constitución al autoproclamarse presidenta en el caso denominado Golpe de Estado, espera ahora fuera de prisión el juicio por el caso Senkata. Se le acusa a ella y a altos cargos militares de la represión a civiles que protestaron tras la renuncia de Morales (2006-2019), suceso que resultó en una veintena de muertos y más de 200 heridos, calificados como masacres por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).