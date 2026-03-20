La Justicia de EEUU condena a 25 años de prisión al exjefe antidroga de Bolivia Maximiliano Dávila

Maximiliano Dávila - ABI/REDES SOCIALES

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Justicia de Estados Unidos ha condenado este viernes a 25 años de prisión al que fuera director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) de Bolivia, Maximiliano Dávila, principal responsable del combate contra las drogas del expresidente Evo Morales, por delitos de tráfico de drogas y de armas.

Dávila se encontraba a la espera de conocer su condena, después de que fuera declarado culpable en octubre de 2025. Su extradición se produjo en diciembre de 2024 por orden del entonces Gobierno del expresidente Luis Arce, que calificó la entrega a Estados Unidos como un "hito" en la lucha contra las drogas.

La Fiscalía de Estados Unidos ha señalado que Dávila, de 62 años, se sirvió de su cargo como jefe de la principal agencia antidrogas de Bolivia para importar "cantidades ingentes" de cocaína y ofrecer protección a narcotraficantes.

"Dávila ostentaba un poder extraordinario y optó por abusar de él para apoyar a los mismos narcotraficantes a quienes juró investigar, todo para enviar enormes cantidades de cocaína a Nueva York", ha declarado el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, según se lee en un comunicado de la Fiscalía.

Para el director de la Agencia Federal Antidroga (DEA) de Estados Unidos, Terrance Cole, Dávila "convirtió su oficina en una organización criminal, protegiendo a los narcotraficantes, facilitando el tráfico de cocaína y permitiendo directamente el ingreso de drogas a Estados Unidos".

En ese sentido, ha incidido en que "sus acciones alimentaron la violencia, la corrupción y la adicción. La sentencia de hoy deja claro que ninguna placa, ningún título ni ningún cargo protegerá a quienes anteponen el crimen al deber".

Dávila, detenido en enero de 2022 cuando intentaba cruzar hacia Argentina, dejó su cargo como responsable de la lucha contra la droga en noviembre de 2019, apenas diez días después de la salida del expresidente Morales, en plena crisis política por la negativa de la oposición a reconocer los resultados de las elecciones.

Las investigaciones establecen que entre febrero y noviembre de 2019, se sirvió de su cargo y de "sus poderosas conexiones políticas y dentro de las fuerzas del orden para facilitar el tráfico de cocaína a gran escala internacional".