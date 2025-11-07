La Justicia de Bolivia estudia "acciones legales" y destituciones de jueces por el caso de Jeanine Áñez

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia, Rómer Saudeco, ha afirmado este jueves que el Consejo de la Magistratura va a emprender "acciones legales" para evaluar si los jueces del caso Golpe II contra la expresidenta Jeanine Áñez --absuelta unas horas antes de una condena de diez años de prisión-- cometieron "faltas graves y gravísimas", abriendo la puerta a posibles destituciones.

"El Consejo (de la Magistratura) se ha manifestado, ellos van a iniciar acciones legales para verificar si adecuaron su conducta a faltas graves y gravísimas y si lo hicieron, el Consejo va a tomar acciones y posiblemente haya algunos jueces destituidos", ha indicado Saucedo en declaraciones recogidas por el diario boliviano 'El Deber'.

Por su parte, el presidente del Consejo de la Magistratura de Bolivia, Manuel Baptista, ha afirmado que el organismo no ha recibido notificación alguna acerca de la decisión del Supremo sobre el caso contra Áñez y que, en este sentido, debe esclarecer primero si la resolución incluye una solicitud de "una auditoría o un proceso contra los jueces que actuaron sin competencia".

"El TSJ había mencionado que esto merece un juicio de responsabilidades y no uno ordinario. Si un juez ha asumido esa competencia entonces actuó sin competencia; ésa es como una falta gravísima y su sanción es la destitución", ha subrayado Baptista, que ha apuntado que, por ahora, el Consejo no conoce la resolución "de manera formal, solo por los medios de comunicación".

La propia Áñez demandó en 2023 al Estado Boliviano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por negarle, precisamente, un juicio de responsabilidades. La autoproclamada presidenta en noviembre de 2019 y figura de la oposición boliviana ha salido este jueves de la prisión de Miraflores, en La Paz, en la que ha permanecido casi cinco años, después de que en la víspera el alto tribunal anulara su condena.