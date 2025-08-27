Grupos afines a Morales amenazan con movilizaciones masivas si la Justicia boliviana libera a Áñez

Archivo - Bolivia.- Los grupos afines a Morales advierten de movilizaciones masivas si la Justicia de Bolivia libera a Áñez - MEAGAN HANCOCK / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

BOLIVIA, 26 Aug (EUROPA PRESS)

En el Trópico de Cochabamba, organizaciones leales al expresidente Evo Morales emitieron una advertencia de movilización en caso de que se oficialice la liberación de figuras opositoras implicadas en la convulsión política de 2019, incluyendo a Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari. "Estos autores intelectuales y materiales quieren salir de la cárcel. Ellos tienen que pagar por todo el daño económico que han causado", declararon mediante un video que recogieron varios medios.

La amenaza de protestas surge tras la decisión de un juez este lunes de suspender las medidas cautelares contra Áñez y otros doce acusados relacionados con la masacre de Senkata, en El Alto, en noviembre de 2019. Áñez, quien asumió entonces como presidenta autoproclamada de Bolivia, fue acusada de ordenar una represión que resultó en la muerte de aproximadamente veinte personas y más de doscientas heridas, durante manifestaciones que siguieron a la renuncia de Evo Morales. Este último dejó su cargo tras presiones de las fuerzas armadas y la oposición, abandonando el país hacia México.

Otro incidente grave se registró en Sacaba, Cochabamba, durante los mismos disturbios. La situación jurídica de Áñez respecto a estos hechos se definirá este viernes, después de haberse pospuesto la audiencia prevista para este martes.

El avance más reciente en estos casos es la anulación, el pasado lunes, del proceso judicial contra Áñez por el caso Senkata por parte de un tribunal de El Alto. La corte aceptó el argumento de la defensa de que debe ser juzgada en el Parlamento, ya que los sucesos ocurrieron durante su presidencia, aun cuando fue autoproclamada. Áñez ingresó a prisión en 2021 por estas acusaciones.