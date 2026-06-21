El Gobierno boliviano y los manifestantes acuerdan el levantamiento de bloqueos en parte de Santa Cruz

Reunión para levantamiento de bloqueos en Santa Cruz (Bolivia) a 20 de junio de 2026 - ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

MADRID,

El Gobierno boliviano y los manifestantes que llevaban más de un mes bloqueando las carreteras del municipio de San Julián, en el departamento de Santa Cruz, centro-este del país, han alcanzado poco después de la medianoche un acuerdo para retirar las barricadas en medio del estado de excepción ordenado el sábado por el presidente del país, Rodrigo Paz.

Los manifestantes han conseguido de la Gobernación local promesas para mejorar el mantenimiento de caminos, electrificación, salud y educación, acceso a agua, atención a conflictos de tierra y el abastecimiento de diésel y gasolina, además del retorno policial a la zona.

Al término de la reunión, el gobernador Juan Pablo Velasco ha terminado anunciado el "levantamiento inmediato del bloqueo en San Julián", ha terminado anunciando en redes sociales la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

La Paz, capital de Bolivia, ha empezado este sábado a recuperar la normalidad paulatinamente tras la declaración del estado de excepción que habilita a las Fuerzas Armadas para respaldar a la Policía y desbloquear las carreteras tras 51 días de protestas.

La ABC ha informado de que a las 15.30 había 34 bloqueos activos, en comparación con los 40 que había a primera hora de la mañana o los 47 de los que daba cuenta el viernes.

En la capital y la vecina ciudad de El Alto han comenzado a abrir mercados y a incrementar el ritmo de circulación mientras continúan los operativos para despejar rutas estratégicas, según han informado las autoridades.