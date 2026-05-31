Bolivia.- El Gobierno boliviano aplaza 'sine die' el diálogo para resolver al crisis

Enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en Bolivia - Radoslaw Czajkowski/dpa

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La Vicepresidencia de Bolivia ha anunciado la suspensión de la mesa de diálogo convocada para el domingo para abordar la crisis social y política que atraviesa el país ante la falta de participación de las principales organizaciones convocantes de la protesta que mantiene bloqueada desde hace un mes la región de la capital, La Paz.

"La decisión responde a la necesidad de generar las condiciones adecuadas que permitan una participación amplia y efectiva de los distintos actores convocados, considerando además la suspensión del ampliado de la Central Obrera Boliviana (COB), previsto para este sábado 30 de mayo en la ciudad de El Alto", ha publicado la Vicepresidencia en un comunicado.

El encuentro ha sido así aplazado sin fecha, aunque el comunicado indica que ésta será anunciada oportunamente a través de los canales oficiales. Asimismo, la nota señala que la Vicepresidencia, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo, que actúan como facilitadores del proceso, reafirmaron su disposición a continuar promoviendo espacios de concertación y entendimiento.

Las tres instancias organizaron dos reuniones previas que no lograron avances debido a la exigencia de las organizaciones sociales de que se suspendieran las órdenes de aprehensión por terrorismo dictadas contra el líder de la COB, Mario Argollo, y el líder de la Federación Túpac Katari, Vicente Salazar. El viernes un juez suspendió ambas órdenes.

La decisión de participar en la convocatoria del Gobierno depende ahora de las asambleas convocadas por COB y Túpac Katari. En el caso de la COB la asamblea o ampliado iba a celebrarse el sábado, pero por cuestiones de seguridad se ha aplazado a la mañana del domingo en La Paz. En concreto no había garantías de que no hubiera participantes infiltrados ajenos a la organización.

El encuentro se llevará a cabo en la sede de la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia. Según la convocatoria, los asistentes deberán presentar su respectiva acreditación para participar de la reunión.

Según la nueva convocatoria, el ampliado abordará cuatro puntos en su agenda: control de asistencia, lectura de correspondencia, análisis de la coyuntura actual y asuntos varios.

Mientras, la Federación Túpac Katari se reunirá el domingo en la ciudad de El Alto para analizar la situación política y social del país, además de definir acciones en el marco de las movilizaciones que se desarrollan en el departamento de La Paz. El ampliado está previsto para las 9.30 horas en instalaciones del mercado de Santa Rosa.

Las movilizaciones, que ya cumplen cuatro semanas, han dificultado el abastecimiento de alimentos, combustible y suministros médicos hacia La Paz y la vecina ciudad de El Alto. Los manifestantes denuncian las políticas de derecha del presidente, Rodrigo Paz, y exigen su dimisión con un bloqueo de carreteras indefinido del que se contabilizan más de 90 puntos con barricadas.