Bolivia.- El Gobierno de Bolivia entrega seis toneladas de oxígeno a hospitales de La Paz y El Alto en medio del bloqueo

Una protesta este miércoles en La Paz contra las condiciones de vida actuales durante el mandato del presidente Rodrigo Paz - Europa Press/Contacto/Jna Press

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad de Bolivia ha anunciado este viernes que ha logrado transportar unas seis toneladas de oxígeno medicinal líquido para hospitales de las ciudades de La Paz y El Alto en el marco de las protestas y los bloqueos que azotan esta parte del país latinoamericano desde hace más de un mes.

"Este volumen permitirá garantizar el abastecimiento de los establecimientos de salud de las ciudades de La Paz y El Alto durante los próximos cinco días, en el marco de las acciones de contingencia implementadas por el Gobierno Nacional para preservar la continuidad de los servicios de salud", ha indicado en un comunicado la ministra de Sanidad, Marcela Flores Zambrana.

Esta entrega, realizada gracias a un puente aéreo durante la madrugada del viernes, permitirá garantizar "la continuidad de la atención a pacientes que requieren soporte de oxigenoterapia" y contribuir a "reducir el riesgo de desabastecimiento mientras se restablecen las condiciones normales de distribución terrestre".

"El oxígeno medicinal líquido es considerado un insumo estratégico e irremplazable para la atención de pacientes en unidades de terapia intensiva, emergencias, quirófanos, neonatología, medicina interna y otras áreas de alta complejidad", ha apuntado.

La cartera de Sanidad ha informado de que seguirá supervisando la situación para garantizar la "disponibilidad de insumos estratégicos, medicamentos y recursos críticos" a fin de "proteger la atención de la población y asegurar el funcionamiento ininterrumpido de los servicios de salud".

Esto se produce en el marco de la huelga indefinida convocada por la Central Obrera Boliviana (COB), el principal sindicato del país, y de los bloqueos de carreteras liderados, en parte, por colectivos campesinos y rurales.

En un primer momento, los manifestantes exigían mejoras de vida y de condiciones en sus sectores, en medio de la honda crisis social y económica que viene arrastrando el país en los últimos años, si bien con el paso de los días han establecido como condición la renuncia del presidente, Rodrigo Paz.