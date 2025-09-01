El ganador de la primera vuelta electoral en Bolivia promete no dejar a Evo Morales escapar de la ley

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ganador de la primera vuelta en las elecciones presidenciales de Bolivia, Rodrigo Paz, ha asegurado esta martes que al exmandatario Evo Morales, con casos judiciales pendientes por presuntos fraude y pederastia, se le aplicará la ley como a cualquiera, asegurando que "no se le va a permitir escapar en un avión".

El candidato por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) ha afirmado de este modo que apoyará el procesamiento judicial del expresidente del país, según ha recogido el diario boliviano 'El Deber'. En cambio, ha valorado positivamente la decisión del Tribunal Supremo de revisar los casos de Luis Fernando Camacho, Marco Pumari y la exmandataria Jeanine Áñez, señalados en el marco de la crisis política desatada en 2019. "Me alegro por ellos y sus familias", ha declarado.

A la actitud de Paz, crítico con Morales, se ha sumado su rival Jorge Tuto Quiroga, que ha afirmado también este lunes que impulsará un juicio de responsabilidades contra el exmandatario por el caso del Hotel Las Américas, que corresponde a un asalto policial en un establecimiento hotelero en Santa Cruz, en abril de 2019, y que se saldó con la muerte de tres personas.

"El caso Hotel Las Américas ya ha sido tratado por la justicia internacional, se ha determinado que hubo ejecución extrajudicial. Vamos a trabajar para que Evo Morales rinda cuentas por las cosas que ha hecho", ha declarado Quiroga a la cadena Unitel. "Vas a tener derecho a defenderte", ha añadido apelando directamente al exdirigente. De este modo, Quiroga se ha mostrado dispuesto "a trabajar para que Evo Morales rinda cuentas por las cosas que ha hecho".

La Fiscalía de Bolivia admitió a principios de junio la denuncia presentada por el Ministerio de Justicia contra Morales por terrorismo y otros siete cargos, a raíz del bloqueo de carreteras emprendido por simpatizantes evistas en defensa de su candidatura presidencial.

Morales fue asimismo imputado por la Fiscalía en diciembre de 2024 por un delito de trata agravada de personas ante unos presuntos hechos que cometió en 2015 --cuando era presidente del país-- por mantener una relación con una menor de 15 años de la que nació una niña.