Bolivia.- Las fuerzas de seguridad de Bolivia comienzan a desmantelar los bloqueos de protesta

Desbloqueo de carreteras en Bolivia - Europa Press/Contacto/Abad Miranda/Jna Press

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Paz, capital de Bolivia, ha empezado este sábado a recuperar la normalidad paulatinamente tras la declaración del estado de excepción que habilita a las Fuerzas Armadas para respaldar a la Policía y desbloquear las carreteras tras 51 días de protestas.

La Administradora Boliviana de Carreteras ha informado de que a las 15.30 había 34 bloqueos activos, en comparación con los 40 que había a primera hora de la mañana o los 47 de los que daba cuenta el viernes.

En la capital y la vecina ciudad de El Alto han comenzado a abrir mercados y a incrementar el ritmo de circulación mientras continúan los operativos para despejar rutas estratégicas, según han informado las autoridades.

Además, los contenedores de basura de la capital que estaban llenos desde hace días debido a la imposibilidad de realizar la recogida fueron vaciados durante la madrugada por cuadrillas municipales de limpieza.

En Cochabamba la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) ha dado comienzo ya a los trabajos de limpieza y desbloqueo en varios puntos estratégicos con maquinaria pesada y personal de emergencia en puntos como Parotani, Epizana, Pojo y rutas hacia el Valle Alto.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, ha destacado el "alivio" y el "respaldo ciudadano" a las operaciones de desbloqueo y ha destacado que la Policía avanza hacia la ciudad de Oruro sin incidentes.

EVO MORALES, "MANZANA PODRIDA"

Mientras, el ministro de Obras Públicas boliviano, Mauricio Zamora, ha apuntado a Chapare como próximo objetivo de la intervención de las fuerzas de seguridad, una zona en la que supuestamente se encuentra el expresidente Evo Morales, al que desde el Gobierno señalan como responsable de las protestas.

"En el Chapare hay gente buena, entonces, hay que sacar la manzana podrida y seguir adelante. El desarrollo se da donde no hay bloqueo", ha planteado Zamora.

"Esa manzana podrida tiene cuentas pendientes con la ley. Entonces yo no entiendo por qué los chapareños están defendiendo a la persona que tiene que ir ante la ley. No es algo beneficioso para ellos esa manzana podrida, por lo tanto, tiene que salir del Chapare para que también ellos vuelvan a la normalidad", ha añadido.

Morales ha sido declarado en rebeldía y sobre él pesa una orden de aprehensión por trata y tráfico de personas por una presunta relación con una menor de edad cuando era mandatario.

Los bloqueos han sido levantados en varios puntos al amparo del decreto de estado de excepción aprobado por el presidente Rodrigo Paz, cuya dimisión pedían los manifestantes. Ahora la Asamblea Legislativa Plurinacional deberá aprobar el decreto en una sesió convocada para este mismo sábado.

"En atención a la extrema gravedad de la coyuntura nacional y al carácter excepcional de la medida que debe ser considerada, se dispone que la presente sesión se realizará de manera presencial y con asistencia obligatoria, sin excepción", señala el documento de convocatoria de la sesión.