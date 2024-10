Una fiscal denuncia presiones para frenar el arresto de Morales por supuesto abuso de menores

Archivo - El expresidente boliviano Evo Morales - El Universal/El Universal via ZU / DPA - Archivo

Los aliados de Morales denuncian una persecución política contra el expresidente

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exfiscal del departamento de Tarija Sandra Gutiérrez ha acusado al fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, de estar protegiendo al expresidente Evo Morales en un supuesto caso de trata de personas y abuso de menores después de que fuera destituida del cargo por ordenar su detención.

Gutiérrez ha contado que se había puesto en marcha en la noche del martes una orden para detener a Morales por un supuesto delito de estupro contra una menor de 15 años. Sin embargo, quedó sin efecto tras emitirse una orden de libertad desde la Fiscalía de Santa Cruz, informan medios bolivianos.

Asimismo, ha explicado que recibió órdenes del fiscal Lanchipa de disolver los equipos de trabajo pues el asunto iría a parar a la Fiscalía especial de delitos por razón de género, cuya directora, Alejandra Rocha, le instó a Gutiérrez a dejar el caso por órdenes del "jefe".

"Hablé con ella y me dijo que venía a hacer una revisión del caso, hablé con el fiscal general y él me dijo que solo estaban haciendo un análisis. Cuando vinieron, dijeron: 'nosotros estamos a cargo del caso y no se va a hacer nada'", ha relatado.

Ha contado que Lanchipa, "de la forma más grosera", le indicó que cerrar el caso y que ella "nunca" renunció, sino que fue expulsada. "Cómo va a creer entonces la sociedad, las víctimas, si hay una intromisión del jefazo", se ha preguntado.

Por su parte, los socios de Morales han denunciado que existe una persecución política contra él, en medio de la lucha interna en el Movimiento al Socialismo (MAS) entre sus partidarios y los del presidente de Bolivia, Luis Arce, y las denuncias del Gobierno de que el expresidente está orquestando un golpe de Estado.

"Se ha iniciado una sañuda persecución", ha denunciado Carlos Romero, quien fuera ministro de Gobierno con Morales.

"Se activaron varios procesos judiciales contra el expresidente Morales", algunos por delitos de calumnias, destrucción de espacios públicos durante las últimas movilizaciones, pero la más grave la que se originó en la Fiscalía de Tarija, ha explicado, sin precisar en este último caso el motivo.

"El presidente Morales ha estado rodeado, secuestrado, estos días, rodeado por un despliegue militar, policial, porque mandaron carros blindados, policías de élite para aprehenderlo y sacarlo en helicóptero", ha asegurado.