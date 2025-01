El expresidente boliviano Carlos Mesa anuncia que no será candidato en las próximas elecciones

MADRID 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder de Comunidad Ciudadana (CC) y expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, ha anunciado este viernes que no será candidato en las próximas elecciones fijadas el 17 de agosto de 2025. "Creo que ese no es el rol que me toca", ha dicho.

"Nos toca a todos un reto significativo este 2025, construir una Bolivia mejor (...) En ese contexto, quiero comunicar que he decidido no presentarme como candidato", ha anunciado, remarcando que seguirá por el momento al frente de CC hasta el fin de esta legislatura en noviembre de 2025.

Mesa, que ocupó el cargo apenas un año y medio entre 2003 y 2005 tras la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada por la conocida como 'masacre de octubre', ha explicado a través de un vídeo en redes sociales que se trata de una "decisión razonada con sentido de Estado" y comprometida con Bolivia.

Asimismo, ha confiado en que la plataforma opositora de la que hace parte sabrá elegir al candidato que "será el próximo presidente de Bolivia". Dicho bloque está formado por otros viejos conocidos de la política del país, como el expresidente Jorge Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, o Luis Fernando Camacho.