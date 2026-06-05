EEUU rechaza los intentos de "derrocar" a Paz y avanza un refuerzo de la ayuda de emergencia para Bolivia

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Michael Brochstein

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Estados Unidos ha manifestado su rechazo ante "cualquier intento" de "derrocar" al Gobierno del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, al tiempo que ha anunciado que intensificará su ayuda de emergencia y apoyo a las operaciones logísticas en el país andino en aras de ayudar a la población más afectada por el bloqueo en que se haya sumido el país desde hace semanas.

"El Departamento de Guerra y la Coalición contra cárteles de las Américas (A3C) rechazan cualquier intento de derrocar al Gobierno legítimo del presidente Paz en Bolivia", ha manifestado el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, en un mensaje publicado en redes.

En él, Hegseth ha reivindicado la importancia de que La Paz no permita que "se repita el antiguo 'statu quo' de dominio narcoterrorista en la región", a la par que ha manifestado, tras asegurar que Estados Unidos "está atento", que Washington seguirá apoyando a socios de la A3C, como Bolivia, con objeto de "garantizar" la disuasión de los "narcoterroristas" de "lucrarse con la muerte y destrucción" del hemisferio.

Del mismo modo, según ha precisado el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, el responsable de la cartera, Marco Rubio, ha mantenido este mismo jueves una conversación telefónica con el jefe del Ejecutivo boliviano para "reafirmar el compromiso inquebrantable" de Estados Unidos de "apoyar la democracia" del país andino y "al Gobierno de Paz en su labor de reconstrucción del país tras veinte años de políticas socialistas fallidas".

En dicho diálogo, el líder de la diplomacia estadounidense ha indicado, de acuerdo con las palabras de su portavoz, que está "intensificando la ayuda de emergencia" y el "apoyo a las operaciones logísticas" en el país a fin de "ayudar a quienes se enfrentan a una grave escasez de alimentos y medicamentos debido a los bloqueos ilegales de carreteras" que, ha considerado, están "destinados a desestabilizar la sociedad boliviana".

Este miércoles el propio Paz se refirió a las protestas que sacuden al país desde hace semanas pidiendo su salida como "la batalla de las batallas". Todo ello, vinculando a las mismas con grupos del narcotráfico a los cuales acusa de "alimentar movilizaciones y acciones en contra de la Constitución".

"Esta es la batalla de todas las batallas. O transformamos la patria hacia un destino institucionalizado, sin corrupción y con el narcotráfico acorralado, o vuelve un pasado donde todo vale", advirtió.