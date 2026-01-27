Bolivia.- Un diputado de la oposición asegura que el expresidente Morales ha abandonado Bolivia y se encuentra en México

Archivo - El expresidente de Bolivia Evo Morales - Europa Press/Contacto/El Comercio - Archivo

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un diputado de la oposición boliviana ha asegurado este lunes que el expresidente del país Evo Morales, sobre el que pesa una orden de arresto por un presunto delito de trata de personas agravado como parte de su presunta relación con una menor de edad en 2015, ha abandonado Bolivia y se encuentra en México.

"Yo quiero indicar que, según una fuente, Evo Morales ya no está en el país, Evo Morales está en México. Ahora, a partir de mi afirmación (...) el que tiene la obligación de desmentirme o decir que es cierto es el ministro de Gobierno (Marco Antonio Oviedo)", ha señalado Edgar Zegarra en declaraciones a la prensa al término de una sesión parlamentaria.

El diputado por el partido opositor Alianza Libre ha indicado que pedirá al responsable de la cartera ministerial un "informe oral" sobre la supuesta salida de Morales del país, si bien no ha precisado el origen de su información, asegurando que "ya se van a enterar".

Asimismo, ha pedido la creación de una comisión de investigación en la Asamblea Legislativa Plurinacional para investigar y determinar la ubicación del exmandatario, y ha afeado al Ejecutivo liderado por Rodrigo Paz que no haya ejecutado la orden de arresto contra Morales pese a que "tuvo la oportunidad". "¿Por qué no han ejecutado hasta ahora el mandamiento de apremio de Evo Morales? ¿Por qué no lo hacen?", ha reclamado.

La Fiscalía de Bolivia presentó a mediados del pasado octubre una acusación formal contra Morales por un delito de trata de personas agravado como parte de su presunta relación con una menor de edad en 2015, una relación que se produjo mientras ostentaba el cargo y de la que habría nacido una niña. El político, que no ha acudido a ninguna de las citaciones en el marco del caso, también está acusado en Argentina por presunto abuso de menores tras dos denuncias interpuestas por la derecha vinculada a su presidente, Javier Milei.