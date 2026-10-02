Dimite el fiscal de La Paz en medio de las investigaciones por corrupción dentro de la Fiscalía de Bolivia

Archivo - El presidente de Bolvia, Rodrigo Paz (archivo) - PRESIDENCIA DE BOLIVIA - Archivo

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El fiscal del departamento boliviano de La Paz, Luis Carlos Torrez, ha presentado este viernes su renuncia al cargo, después de que la Policía haya registrado las oficinas de la Fiscalía en el marco de las investigaciones dentro del organismo que han llevado a la detención del fiscal general del país, Róger Mariaca, entre otros altos cargos de la magistratura.

Fuentes de la Fiscalía han confirmado a la cadena de televisión Unitel la dimisión de Torrez, tras ausentarse del puesto los dos últimos días.

La renuncia de Torrez, cuyos motivos no han trascendido, tiene lugar mientras agentes de la Policía mantienen acordonada su oficina en medio de las diligencias sobre Mariaca, el fiscal del departamento de Santa Cruz, Alberto Zeballos, y el fiscal superior de Sucre, Martín Irusta Flores, detenidos bajo acusaciones de corrupción y narcotráfico.

El episodio tiene lugar en un momento en el que Estados Unidos ha puesto el foco sobre el fiscal general y otros altos cargos y ex altos cargos de Bolivia, a los que ha prohibido la entrada en el país y aplicado sanciones.

En concreto, el Departamento de Estado norteamericano señala a Mariaca por "abusar de posición pública para pedir y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a criminales violentos a evadir la justicia".

El ministro de Defensa boliviano, Ernesto Justiniano, en la que fue la primera reacción del Ejecutivo de Rodrigo Paz, ha asegurado que las autoridades bolivianas pedirían aclaraciones a Washington tras la "gravedad" de las acusaciones formuladas contra los fiscales.