Corte Suprema boliviana solicita revisión de todas las prisiones preventivas ante reclamos masivos de detenidos

BOLIVIA, 26 Aug (EUROPA PRESS)

El Tribunal Supremo de Bolivia ha emitido una orden para que se realice una revisión detallada de todos los casos de detención preventiva en el territorio nacional, esto en respuesta a las múltiples demandas de presos que claman por un trato semejante al que recientemente recibieron tres figuras políticas implicadas en los eventos políticos de 2019, cuyas condiciones de cautiverio fueron modificadas.

El presidente de la corte, Romer Saucedo, tomó la decisión de arrancar unas jornadas especiales con el objetivo de verificar los tiempos de cumplimiento de las medidas preventivas de encarcelamiento a lo largo del país, esto sucede tras la controversia iniciada cuando la Justicia boliviana revisó y posteriormente liberó a la exmandataria Jeanine Áñez junto a los opositores Luis Fernando Camacho y Marco Pumari. A pesar de que estos estuvieron encarcelados por años esperando la resolución de sus casos, recientemente lograron su libertad luego de que se determinó dejar sin efecto dichas medidas cautelares.

Este hecho motivó a centenares de detenidos a protestar y demandar que sus situaciones sean igualmente evaluadas, tal como reportó el diario 'Los Tiempos'. El Supremo dispuso un límite de 24 horas para que las diferentes jurisdicciones lleven a cabo la revisión de dichas medidas.

Asimismo, se ha instruido que los reclusos en espera de juicio sean confinados de manera preventiva en las regiones donde se iniciaron los procesos en su contra, exigiendo el traslado de quienes se encuentren fuera de estas localizaciones para cumplir con esta directriz.