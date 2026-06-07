Bolivia.- El Congreso de Bolivia aprueba la Ley de Estados de Excepción que amplía las competencias presidenciales

Archivo - Reunión de la Asamblea Plurinacional de Bolivia (archivo) - Europa Press/Contacto/Li Mengxin - Archivo

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Diputados de Bolivia ha aprobado en la madrugada de este domingo la Ley de Regulación de los Estados de Excepción que amplía las competencias del presidente, Rodrigo Paz, para declarar el estado de excepción y facilitar así el empleo de las Fuerzas Armadas en la represión de las protestas que desde hace más de un mes mantienen bloqueada la región de la capital, La Paz, para exigir la dimisión del mandatario.

La norma fue ya aprobada en el Senado y este domingo a las 5.52 horas ha recibido el visto bueno de la Cámara de Diputados por dos tercios de los diputados tras una sesión maratoniana de casi 14 horas. Ahora el proyecto ha sido remitido al presidente para su promulgación.

La ley establece que la declaración del estado de excepción deberá realizarse a través de un decreto supremo fundamentado con la especificación de su alcance territorial, duración, medidas extraordinarias autorizadas e instituciones responsables de su ejecución.

También determina una vigencia máxima de hasta 90 días con posibilidad de ampliación únicamente mediante autorización de la Asamblea Legislativa.

El propio Paz ha publicado en redes sociales que a pesar de que "La Paz y El Alto enfrentan todavía momentos difíciles", "también empiezan a registrarse avances concretos fruto del trabajo y del diálogo con quienes sí apuestan por un futuro mejor para Bolivia".

En particular destaca la llegada de más de un millón de litros de gasolina y 40.000 bombonas de gas en la región, "aliviando poco a poco una situación que ha golpeado a muchas familias bolivianas".

"Aún queda mucho por hacer. Gracias al pueblo boliviano por la resistencia y la fortaleza en estos momentos difíciles. Seguiremos trabajando con firmeza hasta devolver tranquilidad a cada hogar y la estabilidad que Bolivia merece", ha apuntado.

Más tarde, aproximadamente a la hora en la que fue aprobada la reforma de la Ley de Estados de Excepción, Paz ha publicado en su cuenta una fotografía histórica de la coalición de izquierdas Unidad Democrática y Popular (UDP) que asumió el poder democráticamente tras la dictadura en 1982.

El gobierno de la UDP liderado por Hernán Siles Zuazo enfrentó una grave crisis económica con hiperinflación en la que la Central Obrera Boliviana (COB) se movilizó para protestar, como ocurre actualmente. Finalmente convocó elecciones anticipadas en 1985 en las que se impuso Víctor Paz Estenssoro, tío abuelo del actual presidente, Rodrigo Paz.

Las movilizaciones contra el presidente Paz iniciadas hace ya cinco semanas se han cobrado hasta el momento la vida de diez personas, hay 37 heridos y más de un centenar de procesados, según el balance de la Defensoría del Pueblo.

Siete de las muertes corresponden a personas que no tuvieron acceso a atención médica debido a los bloqueos o sufrieron retrasos en sus traslados hacia centros de salud.