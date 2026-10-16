Paz recibe a Kast en la primera visita de Estado de un presidente chileno a Bolivia en más de 70 años

Los presidentes de Chile y Bolivia, Jose Antonio Kast y Rodrigo Paz - RODRIGO PAZ EN X

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha recibido este viernes a José Antonio Kast, en la que es la primera visita oficial de un mandatario de Chile a este país en más de 70 años y después de que a principios de año ambas autoridades firmaran un memorando de entendimiento para reforzar la cooperación en comercio, seguridad y recursos hidrícos, entre otras áreas.

Paz ha recibido a su homólogo chileno en el Palacio Quemado, en una visita que abre "una nueva etapa de diálogo y cooperación bilateral" entre los dos países, ha celebrado en un mensaje en redes sociales.

"La agenda contempla acuerdos y acciones conjuntas en materia económica, comercial, energética y de seguridad fronteriza, con el objetivo de avanzar en soluciones a desafíos compartidos y generar oportunidades para ambos pueblos", ha agregado la Oficina del presidente boliviano.

En la misma línea, Kast ha destacado en una escueta publicación en redes que "hoy, luego de 71 años, un presidente de Chile vuelve en visita oficial a La Paz" --el último que lo hizo fue Carlos Ibáñez del Campo en agosto de 1955-- y ha hecho un llamamiento a "construir juntos, el futuro de nuestras naciones".

No es la primera vez que coinciden Paz y Kast, puesto que este último acudió a la toma de posesión del mandatario boliviano en noviembre de 2025. El Ejecutivo de Bolivia rompió sus relaciones diplomáticas con Chile en marzo de 1978, desde entonces La Paz y Santiago han reducido sus relaciones a nivel consular.