Bolivia/Chile.- Bolivia pregunta a Chile por la detención de dos militares envueltos en una "operación anticontrabando"

Archivo - Soldados bolivianos en un desfile militar en El Alto - Brian Ronaldo Delgadillo Garzofi / Zuma Press / Eu

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Bolivia ha pedido información a Chile acerca de la detención de dos de sus militares por parte de las fuerzas de seguridad chilenas cuando los citados bolivianos llevaban a cabo, según La Paz, una "operación contra el contrabando" en una zona fronteriza entre ambos países.

"El teniente Ayrton Méndez Méndez y el subteniente Jhordi Chambi Herbas cumplían una misión respaldada por una orden de operaciones en el sector de Boca del Sapo, en el Salar de Coipasa", ha asegurado el Ministerio de Defensa boliviano en un comunicado en el que sitúa los eventos en el citado paraje, ubicado principalmente en territorio boliviano pero también, parcialmente, en el noreste de Chile.

En concreto, el comandante general de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Víctor Hugo Balderrama, ha afirmado que los dos militares involucrados formaban parte de una fuerza de tarea del Comando Estratégico Operacional de Lucha contra el Contrabando y que "estaban cumpliendo una misión debidamente documentada, con una orden de operaciones adecuada" cuando fueron arrestados.

La detención ocurrió en torno a las 20 horas (hora local) del día anterior, ha notado Balderrama, que ha declarado que las autoridades bolivianas establecieron contacto a la mañana siguiente con la con la comisaría de Colchane, donde se encontraban detenidos a la espera de una audiencia virtual. "Se está realizando todo el seguimiento respectivo y el proceso de investigación, a partir de un sumario informativo", ha afirmado el comandante general.

Por su parte, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, ha asegurado que ya está en contacto con su par chileno, Fernando Barros, de quien está "esperando una respuesta" pese a reconocer que se trata de "un tema de los Carabineros", el cuerpo de seguridad que detuvo a los dos militares bolivianos.

"Espero que esto termine bien", ha expresado, aludiendo al "suceso similar meses atrás" en el que "todo terminó bien", en referencia al arresto en junio de otros cinco militares bolivianos tras entrar en territorio chileno, precisamente, por el paso fronterizo de Colchane.