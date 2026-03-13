Capturan en Bolivia al narco uruguayo Sebastián Marset, uno de los cinco más buscados por la DEA

Archivo - Agentes de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) en Washington - Europa Press/Contacto/Probal Rashid - Archivo

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, uno de los cinco más buscados por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), ha sido capturado este viernes en Bolivia, según ha confirmado el presidente del país, Rodrigo Paz.

"Uno de los narcotraficantes y criminales considerado entre los cuatro mas grandes del continente ha caído", ha informado Paz en una rueda de prensa, en la que ha asegurado que la captura de Marset es "un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado" en Latinoamérica.

También ha hablado sobre su detención el ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay, Jalil Rachid, después de recibir la confirmación oficial de los organismos oficiales de Bolivia. Paraguay es uno de los países con causas abiertas contra el narcotraficante, según ha recordado el propio Rachid.

La detención de Marset se ha producido en la madrugada de este viernes, ha señalado el ministro paraguayo, que ha detallado también que el narco fue aprehendido junto con varias personas de diversas nacionales que formaban parte de su estructura criminal.

A pesar de que el fiscal general de Paraguay, Emiliano Rolón, había confirmado que va a solicitar la extradición del fugitivo para que sea juzgado en su país, el Gobierno boliviano ha confirmado que el uruguayo ya ha sido trasladado por agentes de la DEA a Estados Unidos.

Las autoridades bolivianas han aclarado que el organismo antidrogas no ha participado en su detención y se ha limitado a trasladarle en avión desde el departamento de Santa Cruz (Bolivia) hasta Estados Unidos.

Marset se había convertido en uno de los cinco fugitivos más buscados por el departamento antidrogas de Estados Unidos, que lo buscaba por un delito de "conspiración para cometer lavado de dinero" y ofrecía dos millones de dólares por su captura.

Tras conocerse la noticia de su detención, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha celebrado el fin del "reinado de caos y terror" del narcotraficante en un mensaje en redes, en el que ha señalado que su arresto se ha producido gracias a la cooperación policial entre Bolivia y este país.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, también ha expresado en redes su satisfacción por la captura de Marset, al que ha acusado de conspirar para asesinarle "por su lucha contra los narcos".