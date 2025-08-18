Candidato líder en Bolivia compromete "lucha frontal contra la corrupción" tras ganar primera vuelta electoral

BOLIVIA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Rodrigo Paz Pereira, el candidato presidencial que triunfó en la primera vuelta de las elecciones en Bolivia, en su primeras declaraciones tras los resultados, prometió una lucha sin cuartel contra la corrupción. Aseguró que la ciudadanía reclama "un cambio en el sistema político" del país. Agradecido por el respaldo obtenido, subrayó la importancia de "cuidar los votos" y asegurar una segunda vuelta ganada de manera "honesta", enfatizando que aún no se ha logrado la victoria completa. "Es fundamental cuidar los votos para asegurar una democracia transparente que devuelva la confianza en las instituciones y no deje dudas de fraude", explicó, asegurando que su gestión combatirá la corrupción.

Rodrigo Paz destacó que su propuesta "es profundamente boliviana, una propuesta para todos los bolivianos", abierta a construir la reconciliación del país. Manifestó la necesidad de estabilizar Bolivia, mejorar la gobernabilidad y cambiar la economía para que "sea de la gente y no del Estado", según declaraciones recopiladas por el diario 'El Deber'.

Por otro lado, Quiroga, quien avanza a la final presidencial del 19 de octubre, celebró el fin de "una larga noche de dos décadas". En sus palabras, recalcó que esta etapa no es el final sino el comienzo, instando a sus seguidores a permanecer en la lucha. Hizo un llamado al diálogo, sosteniendo que "la reconciliación no significa olvidar". "No buscamos dar impunidad ni venimos con sed de venganza", dijo, señalando las divisiones y barreras que, según él, se han impuesto entre los bolivianos.

Asimismo, felicitó a Rodrigo Paz Pereira y elogió la campaña que realizó, así como reconoció la labor de Jaime Paz, exmandatario del país, por su apertura a las nuevas generaciones.

El actual mandatario, Luis Arce, felicitó a todos los bolivianos por su participación en el proceso electoral y destacó los esfuerzos de su gobierno por garantizar comicios pacíficos y transparentes. A pesar de la derrota de su partido, MAS, y su candidato, el exministro Eduardo del Castillo, Arce expresó su confianza en que Bolivia seguirá resolviendo sus problemas de manera pacífica, reafirmando su "vocación democrática".