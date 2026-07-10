Bolivia presume de "recuperación" de la economía tras la aplicación de 30 medidas en los últimos meses

Archivo - La gente pasea cerca de las oficinas de cambio de La Paz (Bolivia) - Europa Press/Contacto/Sandra Taborga Oblitas/Jna P

MADRID 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Bolivia ha anunciado este viernes que ha aplicado --entre diciembre y julio-- 30 medidas para recuperar la "estabilidad" y el "crecimiento" del país, tras meses de bloqueos y huelgas por todo el país en los últimos meses.

"Estamos en un momento de varios cambios, cambios importantísimos que creo que la población boliviana ha tomado de una manera extraordinaria. Estamos transformando fuertemente la economía y estas transformaciones que se han estado dando no ha generado irrupciones", ha explicado el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, en declaraciones recogidas por la agencia estatal boliviana 'ABI'.

Espinoza ha presumido de la gestión del Gobierno liderado por el presidente, Rodrigo Paz, en los últimos meses tras las protestas y bloqueos que han debilitado la economía boliviana y han causado importantes desabastecimientos de recursos clave en todo el país.

En este sentido, el ministro ha detallado que, entre las medidas que han "reflejado una mayor confianza en la economía", se encuentran la publicación diaria de la referencia oficial de la divisa, la subvención al combustible, el incremento del salario mínimo y la eliminación de aranceles en productos clave como maquinaria y tecnología.

"Hay una larga lista de cosas que se han venido haciendo y todas ellas parte del plan que se había construido desde antes de ser gobierno y que se ha venido aplicando desde el inicio del Gobierno", ha añadido.

La última medida ha sido la aprobación del proyecto ley que modificaba el Presupuesto General del Estado, consensuado el pasado sábado con la mayoría de la Asamblea, rompiendo así con veinte años de bloqueos políticos y ha afirmado que "las instituciones se fortalecen cuando el diálogo reemplaza a la imposición".

Bolivia se recupera de unos intensos meses después de que sindicatos decretasen una huelga indefinida seguida de bloqueos en carreteras por todo el país impulsado por asociaciones afines al expresidente Evo Morales, que pedían la dimisión del actual líder, Rodrigo Paz.

Durante los momentos más críticos de la protesta se registraron más de un centenar de bloqueos repartidos en siete de los nueve departamentos que conforman Bolivia. Después de varios intentos fallidos por establecer un diálogo, finalmente cuando se cumplían 50 días de bloqueos la Central Obrera Boliviana (COB) y el Gobierno llegaron a un acuerdo.

Horas después de aquello, Paz decretó el estado de excepción para servirse de las Fuerzas Armadas para levantar estos bloqueos, que continuaban siendo liderados por las agrupaciones campesinas y los aliados de Morales, quien tres días después de la declaración de emergencia anunciaba "un cuarto intermedio" de los bloqueos.