Bolivia encarga al nuevo fiscal general "recuperar la institucionalidad y la credibilidad" en la Fiscalía

Archivo - El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz (archivo) - Diego Rosales / Zuma Press / Europa Press

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha reconocido este lunes a José Armando Urioste como fiscal general del Estado interino, tras su designación por la Asamblea Legislativa, y ha planteado "cuatro desafíos" para el Ministerio Público: "recuperar su institucional y credibilidad, garantizar su independencia y avanzar en su transformación".

Paz ha destacado en sus redes sociales la "importancia de una Fiscalía que actúe con base en la ley y al servicio de la ciudadanía, con independencia de intereses políticos, económicos o criminales".

El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, ha tomado juramento a Urioste, y le ha encomendado la tarea de "limpiar la corrupción que existe en la Fiscalía", y recuperar la "confianza en una institución cuestionada por denuncias de extorsión y corrupción", el marco de la detención del ex fiscal general Róger Mariaca por sus presuntas relaciones con el narcotráfico.

Lara ha dado un discurso durante el acto contra la corrupción y la reivindicación de la independencia institucional, según recoge el medio boliviano La Razón. "Su función, su misión, es actuar con responsabilidad, sobre todo con transparencia, respetando la Constitución, respetando la ley, el debido proceso, la presunción de inocencia", ha asegurado Lara durante el acto.

Urioste ha afirmado que recibió un Ministerio Público afectado por "la extorsión, la persecución y la falta de institucionalidad", y ha advertido de que durante sus 90 días de gestión buscará "destapar la olla" para identificar qué ocurre dentro de la institución.

"Estamos destapando la olla y se ve que huele muy mal", ha asegurado Urioste durante el acto de posesión. El mismo ha afirmado que su llegada representa una "ruptura con un sistema" que, según ha denunciado, permitió "prácticas de extorsión y encubrimiento dentro del Ministerio Público".

Urioste, abogado con trayectoria en la administración de justicia, ya había anticipado que encararía una "auditoría jurídica" y una "reingeniería del Ministerio Público". También ha señalado que existen designaciones basadas en "compadrerío" y "amiguismo", prácticas que, a su criterio, deben desaparecer.

El fiscal interino fue designado luego de cuatro elecciones fracasadas en la Asamblea la noche del viernes y madrugada del sábado. Los partidos no se ponían de acuerdo para la designación y, en la quinta vuelta, ya solo pusieron un candidato y se votó por signo, es decir, levantando la mano. El secretario declaró "más de dos tercios" y de ese modo quedó designado Urioste, según el medio boliviano El Deber.

La fiscalía de Bolivia sostiene que el ex fiscal general del Estado, Róger Mariaca, el ex fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, el ex fiscal superior y exabogado del expresidente Evo Morales, Martín Irusta, y el mayor de Policía, Rubén Aparicio, estarían vinculados a una presunta estructura de protección al narcotráfico relacionada con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Todos ellos se encuentran en prisión preventiva, investigados por presuntos delitos de organización criminal y tráfico de sustancias controladas.