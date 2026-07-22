Bolivia cifra en 26 sus nacionales reclutados para el Ejército ruso, incluidos cuatro heridos y un fallecido

Archivo - El ministro de Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo - Europa Press/Contacto/luxiao¡tawola - Archivo

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Bolivia ha cifrado en 26 los nacionales bolivianos vinculados a las Fuerzas Armadas rusas, 20 de ellos bajo contrato activo, mientras que cuatro están heridos y se encuentran en hospitales de campaña y uno ha muerto, todo ello en el marco de las investigaciones de La Paz sobre el presunto reclutamiento de ciudadanos bolivianos para ser trasladados a Rusia, donde serían incorporados al frente de Ucrania.

"Hemos nosotros registrado 26 casos de ciudadanos bolivianos bajo seguimiento vinculados a Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. 20 mantienen contratos activos, 19 soldados reportados están pendientes de confirmación sobre su ubicación actual", ha informado el ministro de Exteriores boliviano, Fernando Aramayo.

En la misma intervención, el jefe de la diplomacia boliviana ha advertido de la existencia de "cuatro heridos confirmados en hospitales de campaña, uno de ellos en proceso de desvinculación militar". Además, "hay un ciudadano con vida y estable, hay un fallecido y un ciudadano repatriado exitosamente a Bolivia", ha agregado.

Tras compartir estas cifras, Aramayo ha destacado las actuaciones diplomáticas y consulares de su cartera, incluida la visita de una misión a una zona de Donetsk bajo control ruso "para verificar personalmente la situación de uno de nuestros connacionales y gestionar su renuncia a las Fuerzas Armadas Rusas".

También ha citado una "reunión extraordinaria de alto nivel con el embajador de Rusia en Bolivia, el señor Dimitri Verchenko", a partir de la cual habría tomado forma "una hoja de ruta bilateral y un canal directo de información para dar seguimiento prioritario a todos estos casos".

"Naturalmente, hemos presentado un conjunto de notas verbales para poder solicitar no solamente información sobre localización y también lograr dar asistencia técnica y en algunos casos, según correspondía, lograr gestionar la desvinculación de ciudadanos bolivianos", ha añadido.

Ante esta coyuntura, ha remarcado que las pesquisas "están ahora en manos de las instancias judiciales, porque corresponde a estas instancias, el que las familias presenten acción que permita a la Fiscalía investigar los posibles hechos delictivos vinculados a este tipo de acción que puede ser clasificada de reclutamiento o intermediación".

"Esta materia corresponde a otro órgano de poder y vamos a ser respetuosos de su competencia porque están en fase investigativa y no podemos entorpecer ningún tipo de investigación en este conjunto", ha subrayado.

En el marco de esta trama, la Justicia boliviana ya dictó este domingo orden de detención preventiva contra tres personas detenidas en la investigación por el presunto reclutamiento de ciudadanos bolivianos. Los tres imputados están acusados de trata y tráfico de personas y permanecerán con detención preventiva mientras avanzan las investigaciones.